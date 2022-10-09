Оккупанты активизировали эвакуацию семей из Херсонской области после взрыва на Крымском мосту - ОК "Юг"

Российские оккупанты активизировали меры по эвакуации своих семей из Херсонской области в Крым после взрыва 8 октября на мосту, соединяющем оккупированный полуостров с Россией. Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Впечатление такое, что не до атак им сейчас, потому что атаки не увеличились, а вот упаковка вещей и вывоз семей активизировались. Из временно оккупированной Херсонской области они начали двигаться в сторону Крыма. Логики у них никогда не было, поэтому мы наблюдаем просто за явлением. Они продвигаются в сторону Крыма, наверное, надеясь воспользоваться тем, что пока функционирует на этом направлении. - тот самый Крымский мост, имеющий пока некоторую пропускную способность", - сказала она.

По словам спикера оперативного командования "Юг", украинские войска продолжают оказывать давление на оккупантов, медленно продвигаясь вперед по правобережной части Херсонской области.

"Они действительно растеряны, они чувствуют наше давление. Продвижение есть, оно медленное, но оно очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же движемся вперед... В целом правый берег достаточно напряжен для врага, потому что там есть продвижение наших войск", – отметила она.

По словам Гуменюк, с левого берега Днепра оккупанты еще имеют возможность обстреливать украинские войска, имея там определенные накопления сил и средств.

"Но огневой контроль, который мы держим над всей этой территорией, все-таки достаточно действенный, и каждый раз они наблюдают с определенным ужасом за тем, как в самых неожиданных для них местах, например, Голая Пристань, Новая Каховка, к ним приходит хлопок", – сказала она.

Кроме того, отвечая на вопрос о продолжении атак иранскими дронами-камикадзе, Гуменюк отметила, что не может говорить об их увеличении, но указала, что россияне начали использовать большие группы таких БПЛА – по 5, 7 или 9 единиц одновременно.

При этом она заявила, что такие дроны не способны нанести критические поражения, но "работают как спичка", поджигая соответствующий объект, что "создает общественное напряжение".