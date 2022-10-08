Подрыв Керченского моста: Зеленский прокомментировал "облачность" в Крыму и дал совет оккупантам

Президент Владимир Зеленский отмечает, что день 8 октября в Крыму, у которого произошел взрыв на мосту через Керченский пролив, несколько отличался от того, каким он был на материковой части Украины. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в основном солнечный день. На значительной территории - около 20 градусов тепла и солнца. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", - указал глава государства.

По его словам, если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них, а если их заставляют оставаться, то они все же могут найти способ сдаться в украинский плен.

"Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда придерживается всех международных норм, всех конвенций. Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим", - подчеркнул Зеленский.

При этом он в очередной раз поблагодарил всех украинских граждан, которые воюют и работают ради мира для Украины и ради освобождения всей ее территории.

"В эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях - в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства. Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жесткие бои", - заявил президент.

В частности, он отметил бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за их мужество и стойкость именно на этом направлении, а также поблагодарил всех зенитчиков и каждого, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов – ускорять решение партнеров по предоставлению Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества", - добавил Зеленский.

Отметим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрыв грузовика на Крымском мосту, который привел к разрушению дорожного полотна в направлении Керчи, мог быть вызван противостоянием между российскими силовиками. Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в Москве якобы начались многочисленные аресты военных.