"Укрзализныця" запускает "эвакуацию жителей Крыма" из Запорожья, Кривого Рога и Одессы

"Укрзализныця" заявляет, что запускает программу эвакуации жителей оккупированного Россией Крыма, которую, однако, будет осуществлять из подконтрольных Украине Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правления УЗ Александр Камышин.

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"Проехал сегодня с инспекцией вокзалов Запорожья и Кривого Рога. Эти вокзалы станут опорными для эвакуации жителей Крыма, которые решат эвакуироваться "Укрзализныцей". Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу", - написал он.

Камишин напомнил, что президент Владимир Зеленский обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним.

"Мы здесь все хорошо знаем, каково оно, когда рядом раздаются взрывы: никому и никогда такого не пожелаешь. Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от "Укрпочты" и забота наших железнодорожников. Крым – это Украина", - отметил глава УЗ.

При этом Камышин опубликовал изображение, согласно которому Запорожье, Кривой Рог и Одесса названы "пунктами встречи в Украине".

"Хлопки в Крыму? Спасай семью! Волонтеры встречают, безопасные поезда УЗ к безопасности, качественная бесплатная медицина, питание для каждого, материальная помощь вместе с "Укрпочтой", - написано на нем.

Также из информации можно заключить, что в "Укрзализныце" советуют крымчанам перебираться через Днепр в Херсонской области путем "пешеходной переправы".

В Telegram-канале самой "Укрзализныци" сообщается лишь, что "посадка граждан Украины с АР Крым возможна" на ее поезда:

- из Запорожья: в Киев в 18:58, во Львов в 10:15 (указан как бесплатный эвакуационный рейс), 15:30 и 19:08, в Ивано-Франковск в 21:34 и в Ужгород в 15:03;

- из Кривого Рога: в Киев в 20:25, во Львов в 15:35 (указан как бесплатный эвакуационный рейс);

- из Одессы: в Киев в 21:01, в Рахов в 14:54, в Ужгород в 15:54, во Львов в 20:45.

Напомним, что 30 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял о ведении властями разработки эвакуационных маршрутов для крымчан, которые захотят уехать из оккупированного региона во время его "активной деоккупации".