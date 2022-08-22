В ВСУ официально подтвердили новый удар по Антоновскому мосту

Вооруженные силы Украины 22 августа нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Было около 8-10 "прилетов".

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Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что врагу не удастся восстановить Антоновский мост.

"Даже россияне понимают, что такое сложное сооружение не может быть "залатано ведерком бетона", а требует существенного ремонта и технологических процессов, которые враг не может полноценно провести, поскольку ВСУ регулярно напоминают о себе точными ударами", - заявила Гуменюк.

По предварительной информации, на мосту могла быть техника армии РФ.

Об ударах ВСУ по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне сообщил и депутат облсовета Сергей Хлань.

"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго ждать: россияне отремонтировали - наши Вооруженные силы подкорректировали. Истощаем врага в Херсонской области", - отметил Хлань.

Отметим, разрушение Антоновского моста не позволит армии РФ в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона.

Напомним, ночью 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной части Херсонской области.

Ранее ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в ночь с 7 на 8 августа. До этого оккупанты уже закрывали проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля также получал повреждения из-за обстрелов с украинской стороны.