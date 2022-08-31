Зеленский благодарен крымчанам за полезную для разведки информацию: "Отработаем по максимуму"

Президент Владимир Зеленский благодарит жителей оккупированных Россией районов юга Украины, а особенно Крыма, за полезную для разведки информацию, поступающую оттуда. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию и отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", – подчеркнул он.

Как сообщил президент, в среду он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали, в частности, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, министр внутренних дел, руководитель военной разведки и исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины.

"Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные докладывали о ситуации на передовой, о развитии ситуации. Озвучивать детали не буду", - отметил он.

Президент констатировал, что очень тяжелыми остаются бои на Донбассе: горячие точки в этом регионе не меняются. При этом он поблагодарил "каждого воина за стойкость", отметив, что они "крепко держат позиции".

Напомним также, что 10 августа Зеленский призвал жителей оккупированных территорий активизировать действия по изгнанию войск РФ, а 15 августа образовал консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

В свою очередь, накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о ведении властями разработки эвакуационных маршрутов для крымчан, которые захотят уехать из оккупированного региона во время его "активной деоккупации".