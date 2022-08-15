Зеленский создал совет по деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский создал консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Об этом говорится в указе главы государства №579 от 15 августа.

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Главе ОП Андрею Ермаку поручено в месячный срок внести предложения по персональному составу этого совета, который определен как консультативно-совещательный орган при президенте. Также Зеленский утвердил положение об этом совете.

Согласно документу, задачей новосозданного органа будет подготовка и внесение предложений по приоритетам деятельности, в том числе в рамках Крымской платформы, по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения ущерба, причиненного Украине, ее гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и оккупацией Россией.

Также совет будет участвовать в выработке позиции Украины по ключевым направлениям деятельности Крымской платформы, готовить предложения по усовершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции Крыма.

Председательствовать в совете, в частности определять его повестку дня и председательствовать на заседаниях будет сам Зеленский. Секретарем совета будет постоянный представитель президента в АР Крым: сейчас этот пост занимает Тамила Ташева.

В состав совета по должности будут также входить:

• глава ОП и его заместители по вопросам региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны,

• секретарь Совета национальной безопасности и обороны,

• первый заместитель представителя президента в Крыму,

• директор Национального института стратегических исследований,

• вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий,

• вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации,

• министр иностранных дел,

• министр культуры и информационной политики,

• министр инфраструктуры,

• по одному из заместителей министра по реинтеграции оккупированных территорий, иностранных дел, обороны, внутренних дел,

• глава Службы безопасности Украины,

• генеральный прокурор (по согласию),

• руководители делегаций Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Парламентской ассамблее НАТО (по согласию),

• один из сопредседателей межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа" (по согласию),

• председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству (по согласию),

• председатель комитета Совета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий (по согласию),

• глава Меджлиса крымскотатарского народа (по согласию),

• два представителя Международной экспертной сети Крымской платформы (по согласию).

В состав консультативного совета могут быть включены представители других государственных органов, а также представительных органов коренных народов Украины и иностранные эксперты.



Заседания совета будут проходить "при необходимости", но не реже двух раз в год, причем предусмотрено, что они могут проходить и в прямом эфире с трансляцией в интернете.

Напомним, что 67% украинцев, согласно майскому опросу КМИС, считали неприемлемым сценарий, по которому Украина по итогам войны возвращает себе контроль только над территориями, подконтрольными ей до 2022 года, то есть без "отдельных районов" Донецкой и Луганской областей и Крыма с Севастополем.

При этом в мае же Зеленский заявлял, что не верит в способность украинской армии отвоевать эти территории и выступал за переговоры с РФ по ним в случае отвоевания остальных утраченных Украиной территорий. В марте же Зеленский заявлял, что выступает за компромисс с Россией по статусу Крыма и Донбасса. Однако ныне официальная позиция украинской власти состоит в намерениях восстановить территориальную целостность Украины, включая Крым, исключительно вооруженным путем.