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Две трети украинцев не приемлют возвращение Украиной территорий без Крыма и ОРДЛО - майский опрос
42% украинцев в начале мая считали совершенно неприемлемым и 25% скорее неприемлемым сценарий, при котором Украина по итогу войны возвращает себе контроль только над территориями, подконтрольными ей до 2022 года.
Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, на такой сценарий полностью готовы согласиться 10% опрошенных, скорее готовы - 16%. Еще 7% с ответом затруднились.
Сценарий же, при котором Украина претендует лишь на ту территорию, которая подконтрольна ей на момент опроса, назвали полностью неприемлемым 65% респондентов, скорее неприемлемым - 16%, скорее приемлемым - 7%, а полностью приемлемым - лишь 6%.
В свою очередь, нашлось и 3% граждан, которые называют категорически неприемлемым, и еще 4% называющих скорее неприемлемым возвращение Украиной контроля над всей территорией, включая Крым и Донбасс. Полностью устроил бы такой вариант 73% опрошенных, еще 16% склоняются к этому варианту.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Опрос был проведен 2-11 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера (Computer-Assisted Telephone Interview, CATI) среди 2500 человек, отобранных из выборки на основании случайной генерации телефонных номеров. Погрешность выборки не превышает 2,2%.
Опрашивались жители территорий, подконтрольных Украине на 23 февраля, при этом жители территорий, оккупированных Россией после этого, опрашивались только если они чувствовали себя в безопасности, чтобы ответить на соответствующие вопросы.
Отметим при этом, что в конце мая в интервью нидерландскому телеканалу президент Владимир Зеленский заявил, что не считает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность военным путем, и надеется на то, что это произойдет в результате переговоров с Россией в случае, если Украина все же возобновит контроль над территорией, которую она контролировала на момент российского вторжения 24 февраля.
При этом в предыдущие дни перед этим со стороны украинских властей, в том числе и Зеленского, звучали жесткие заявления в сторону определенных стран Запада, которые якобы принуждали Украину прекратить военное сопротивление России и уступить собственные территории. В частности, у Зеленского категорически отрицали возможность мирных переговоров с РФ.
К нынешнему времени украинские власти в целом вернулись к риторике о необходимости возвращения под украинский контроль всей территории страны. В частности, об этом неделей ранее заявлял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Источник фото: ua.depositphotos.com