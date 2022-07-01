Две трети украинцев не приемлют возвращение Украиной территорий без Крыма и ОРДЛО - майский опрос

42% украинцев в начале мая считали совершенно неприемлемым и 25% скорее неприемлемым сценарий, при котором Украина по итогу войны возвращает себе контроль только над территориями, подконтрольными ей до 2022 года.

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Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, на такой сценарий полностью готовы согласиться 10% опрошенных, скорее готовы - 16%. Еще 7% с ответом затруднились.

Сценарий же, при котором Украина претендует лишь на ту территорию, которая подконтрольна ей на момент опроса, назвали полностью неприемлемым 65% респондентов, скорее неприемлемым - 16%, скорее приемлемым - 7%, а полностью приемлемым - лишь 6%.

В свою очередь, нашлось и 3% граждан, которые называют категорически неприемлемым, и еще 4% называющих скорее неприемлемым возвращение Украиной контроля над всей территорией, включая Крым и Донбасс. Полностью устроил бы такой вариант 73% опрошенных, еще 16% склоняются к этому варианту.

Опрос был проведен 2-11 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера (Computer-Assisted Telephone Interview, CATI) среди 2500 человек, отобранных из выборки на основании случайной генерации телефонных номеров. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Опрашивались жители территорий, подконтрольных Украине на 23 февраля, при этом жители территорий, оккупированных Россией после этого, опрашивались только если они чувствовали себя в безопасности, чтобы ответить на соответствующие вопросы.

Отметим при этом, что в конце мая в интервью нидерландскому телеканалу президент Владимир Зеленский заявил, что не считает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность военным путем, и надеется на то, что это произойдет в результате переговоров с Россией в случае, если Украина все же возобновит контроль над территорией, которую она контролировала на момент российского вторжения 24 февраля.

При этом в предыдущие дни перед этим со стороны украинских властей, в том числе и Зеленского, звучали жесткие заявления в сторону определенных стран Запада, которые якобы принуждали Украину прекратить военное сопротивление России и уступить собственные территории. В частности, у Зеленского категорически отрицали возможность мирных переговоров с РФ.

К нынешнему времени украинские власти в целом вернулись к риторике о необходимости возвращения под украинский контроль всей территории страны. В частности, об этом неделей ранее заявлял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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