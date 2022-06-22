Мы не остановимся, пока не освободим всю Украину в границах 1991 года - глава ГУР

Операция украинской армии по освобождению оккупированных территорий на юге страны будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины.

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Об этом заявил в эфире национального телемарафона начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. В то же время он отказался как-либо прокомментировать соответствующие действия.

"Я тоже хотел бы, чтобы мне кто-нибудь сказал, когда мы освободим Херсон, когда вернем все наши границы по состоянию на 1991 год, когда в России сменится правительство. Но поймите: идет операция, и если я сейчас буду комментировать ход данной операции, на 99,9% она не будет удачной", - сказал Буданов.

Начальник военной разведки лишь заверил, что речь идет о намерении вернуть контроль над всеми территориями Украины в международно признанных границах, и постепенное продвижение в этом направлении имеется.

"Все, что я могу сказать - вы это видите: движения вперед идут, мы шаг за шагом освобождаем нашу территорию. И не остановимся, пока не освободим всю нашу территорию Украины. Я еще раз подчеркиваю: до границ по стостоянию на 1991 год. Операция будет продолжаться, и все наши территории будут освобождены", - заявил он.

Начальник ГУР Минобороны также дал понять, что его структура занимается координацией партизанских действий в тылу противника на юге Украины.

"Это как раз наше дело. Агентурный аппарат, партизаны - это то, чем мы и должны заниматься. Как видите, есть много не совсем понятных случаев, как кого-то где-то подстрелили в оккупированных городах, где-то нефтехранилище какое-то взорвалось и так далее. Посмотрите, скажем так, на не очень обычные случаи, произошедшие в Херсонском регионе за последние четыре дня - вот вам мой ответ. Это все люди, которые сотрудничают с нашими силовыми структурами", - сказал он.

Кроме того, Буданов подтвердил, что украинская армия сейчас проводит операцию по уничтожению российской группировки на оккупированном украинском острове Змеиный, однако комментировать ее ход отказался.

"Действительно, россияне размещают на острове Змеиный определенную группировку, состоящую из подразделений ПВО, а также подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, а именно их там три единицы находится. Кроме того, находится катерная группа и подразделения спецназначения РФ. Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова", - сказал он.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли безопасно находиться украинским военным на острове в случае успешного завершения операции. Как заявил начальник военной разведки, следует понимать, что до завершения военной части этой операции "давать ответ на такой вопрос нельзя".

Отметим при этом, что в конце мая в интервью нидерландскому телеканалу президент Владимир Зеленский заявил, что не считает, что Украина может восстановить свою территориальную целостность военным путем, и надеется на то, что это произойдет в результате переговоров с Россией в случае, если Украина все же возобновит контроль над территорией, которую она контролировала на момент российского вторжения 24 февраля.

При этом в предыдущие дни перед этим со стороны украинских властей, в том числе и Зеленского, звучали жесткие заявления в сторону определенных стран Запада, которые якобы принуждали Украину прекратить военное сопротивление России и уступить собственные территории. В частности, у Зеленского категорически отрицали возможность мирных переговоров с РФ.