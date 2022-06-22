Ми не зупинимося, доки не звільнимо всю Україну в кордонах 1991 року - голова ГУР

Операція української армії зі звільнення окупованих територій на півдні країни продовжуватиметься до повного відновлення територіальної цілісності України.

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Про це заявив в ефірі національного телемарафону начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Водночас він відмовився будь-яким чином прокоментувати відповідні дії.

"Я теж хотів би, щоб мені хтось сказав, коли ми звільнимо Херсон, коли повернемо всі наші кордони станом на 1991 рік, коли в Росії зміниться уряд. Але зрозумійте: йде операція, і якщо я зараз коментуватиму хід цієї операції, на 99,9% вона не буде вдалою", - сказав Буданов.

Начальник військової розвідки лише запевнив, що йдеться про намір повернути контроль над усіма територіями України в міжнародно визнаних кордонах, і поступове просування у цьому напрямі є.

"Все, що я можу сказати - ви це бачите: рухи вперед йдуть, ми крок за кроком звільняємо нашу територію. І не зупинимося, поки не звільнимо всю нашу територію України. Я ще раз наголошую: до кордонів на 1991 рік. Операція продовжуватиметься, і всі наші території будуть звільнені", - заявив він.

Начальник ГУР Міноборони також дав зрозуміти, що його структура займається координацією партизанських дій у тилу противника на півдні України.

"Це якраз наша справа. Агентурний апарат, партизани - це те, чим ми й маємо займатися. Як бачите, є багато не зовсім зрозумілих випадків, як когось десь підстрелили в окупованих містах, десь нафтосховище якесь вибухнуло і так далі. Подивіться, скажімо так, на не дуже звичайні випадки, що сталися в Херсонському регіоні за останні чотири дні - ось вам моя відповідь. Це все люди, які співпрацюють із нашими силовими структурами", - сказав він.

Крім того, Буданов підтвердив, що українська армія наразі проводить операцію зі знищення російського угруповання на окупованому українському острові Зміїний, проте коментувати її перебіг відмовився.

"Справді, росіяни розміщують на острові Зміїний певне угруповання, що складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки, а саме їх там три одиниці знаходиться. Крім того, знаходиться катерна група та підрозділи спецпризначення РФ. Ця операція триває, завдається вогневе ураження по цих об'єктах, і операція продовжуватиметься до повного звільнення острова", - сказав він.

За його словами, поки що передчасно говорити про те, чи буде безпечно перебувати українським військовим на острові у разі успішного завершення операції. Як заявив начальник військової розвідки, слід розуміти, що до завершення військової частини цієї операції "відповідати на таке питання не можна".

Зазначимо при цьому, що наприкінці травня в інтерв'ю нідерландському телеканалу президент Володимир Зеленський заявляв, що не вважає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність військовим шляхом, і сподівається, що це відбудеться в результаті переговорів з Росією у разі, якщо Україна все ж відновить контроль над територією, яку вона контролювала на момент російського вторгнення 24 лютого.

При цьому у попередні дні перед цим з боку української влади, у тому числі і Зеленського, звучали жорсткі заяви у бік певних країн Заходу, які нібито змушували Україну припинити військовий опір Росії та поступитися власними територіями. Зокрема, у Зеленського категорично заперечували можливість мирних переговорів із РФ.