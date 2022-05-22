Подоляк: Україна не проводитиме переговори з РФ щодо миру до виведення окупаційних військ

Київ не дасть згоду на припинення вогню з Росією (до підписання угоди про мир) і не ухвалить жодних угод з Москвою, які передбачають поступку території. При цьому переговори щодо підписання договору про мир українська сторона готова проводити лише після повного виведення російських військ з України.

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Про це в інтерв'ю Reuters заявив радник голови Офісу президента України та член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

Він зазначив, що позиція української влади щодо війни стає все більш безкомпромісною. Тому поступки, як вважає Подоляк, матимуть неприємні наслідки для України, тому що після будь-якої перерви в бойових діях Росія завдасть сильнішого удару у відповідь.

"Через деякий час, з новою силою, росіяни наростять своє озброєння, сили і попрацюють над своїми помилками, трохи модернізуються, звільнять багато генералів... І почнуть новий наступ, ще кривавіший і масштабніший. Російські сили мають покинути країну, і після цього стане можливим відновлення мирного процесу", - сказав Подоляк.

Подоляк також назвав "дуже дивними" заклики Заходу до термінового припинення вогню, в якому російські війська залишаться на території, яку вони окупували на півдні та сході України.

Зазначимо, процес переговорів між Україною та РФ призупинено. Остання очна зустріч делегацій Росії та України відбулася у Стамбулі 29 березня.