Україна та Росія призупинили переговорний процес

Заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко під час брифінгу 17 травня заявив, що переговори з українською делегацією припинені. Про це повідомляють росЗМІ.

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"Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла практично з переговорного процесу. Переговори не ведуться у жодному вигляді", — сказав Руденко.

Згодом в ефірі телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію російської сторони про те, що процес переговорів між Україною та РФ припинено.

"Однак його буде відновлено, і, як мені здається, модератором буде президент Володимир Зеленський", - сказав Подоляк, додавши, що Україна не збирається віддавати будь-що, "щоб зберегти обличчя Путіна", про що просив президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, у свою чергу глава фракції "Слуга народу" та член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія у квітні повідомляв, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Остання очна зустріч делегацій Росії та України відбулася у Стамбулі 29 березня .