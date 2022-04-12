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Росія намагається тиснути на українську делегацію, коли заявляє, що "переговори зайшли в глухий кут", — Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російська делегація вирішила застосувати тактику тиску на переговорний процес з українською стороною, заявляючи, що він "повернувся в глухий кут".
Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
"Переговори проходять вкрай важко. Онлайн у робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційне тло сьогодні у переговорному процесі важке. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, у тому числі за рахунок певних публічних заяв" - сказав Подоляк.
Він наголосив, що робота української делегації при цьому повністю прозора та проукраїнська.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Подоляк так відповів на заяву російського президента Володимира Путіна, який вважає, що "переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після зустрічі делегацій у Стамбулі". Лідер РФ також назвав масові вбивства в Бучі, які скоїли російські солдати, "провокацією, після якої переговори ще більше зайшли в глухий кут".
У турецькому Стамбулі переговори України та РФ пройшли 29 березня. Тоді сторони запропонували нові пункти до договору про мир.