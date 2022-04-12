Росія намагається тиснути на українську делегацію, коли заявляє, що "переговори зайшли в глухий кут", — Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російська делегація вирішила застосувати тактику тиску на переговорний процес з українською стороною, заявляючи, що він "повернувся в глухий кут".

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Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Переговори проходять вкрай важко. Онлайн у робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційне тло сьогодні у переговорному процесі важке. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, у тому числі за рахунок певних публічних заяв" - сказав Подоляк.

Він наголосив, що робота української делегації при цьому повністю прозора та проукраїнська.

Подоляк так відповів на заяву російського президента Володимира Путіна, який вважає, що "переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після зустрічі делегацій у Стамбулі". Лідер РФ також назвав масові вбивства в Бучі, які скоїли російські солдати, "провокацією, після якої переговори ще більше зайшли в глухий кут".

У турецькому Стамбулі переговори України та РФ пройшли 29 березня. Тоді сторони запропонували нові пункти до договору про мир.