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Російські військові у Бучі ґвалтували дітей - омбудсмен
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про встановлення фактів зґвалтування російськими військовими дітей у період окупації ними передмість Києва. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж. Дівчинка, 14 років, зґвалтована п'ятьома чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча. Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами – її прив'язали до стільця, щоб дивилася. Буча. 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь", - написала Денісова.
Вона нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року та закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену країнами ОБСЄ, врахувати ці факти військових злочинів російської армії.
"Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати! Рашистські окупанти повинні понести найсуворішу відповідальність!" - наголосила Денисова.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Омбудсмен також повідомила, що станом на 10:00 8 квітня було відомо про загибель під час війни 169 дітей. Ще 306 дітей постраждали. Зокрема, за попередню добу загинуло двоє дітей та постраждали дев'ять, у тому числі двоє було поранено під час обстрілу Сєверодонецька.
Проте фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що у низці українських міст окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
Крім того, Денісова поінформувала, що зустрілася з верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет, увагу якої звернула, зокрема, на депортацію окупаційними військами населення України до РФ.
"Привернула увагу пані Бачелет до насильницької депортації з тимчасово окупованих територій України до РФ громадян України. Рашистські ЗМІ та високопосадовці рапортують про понад 615 тисяч людей. 117 тисяч з них - діти, яких примусово вивозять до Володимирської, Омської, Челябінської області та на Сахалін", - написала омбудсмен.
Нагадаємо, що надсилати кадри з обличчями російських військових, які зафіксували розправи над мирним населенням Ірпеня, Бучі та Гостомеля, якщо такі у когось є, можна тепер надіслати у чат-бот "єВорог".
При цьому відомо, що численні жертви окупаційних військ серед мирного населення виявлені не тільки у Приірпінні, а й в інших місцевостях на захід та північний захід від Києва, зокрема у селищах Бородянка та Макарів.