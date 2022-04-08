- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Под Киевом в поселке Макарове обнаружили 132 жертвы оккупантов
В Киевской области в освобожденном ВСУ поселке Макарове обнаружили 132 тела — жители были расстреляны. Об этом поселковый голова Вадим Токарь сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.
Он отметил, что большинство погибших нашли в массовых захоронениях.
Токарь сказал, что до войны в поселке проживало 15 тысяч человек, а в ходе активной фазы боевых действий оставалось менее тысячи жителей.
По его словам, поселок разрушен на 40%, причем многие дома в Макарове восстановлению уже не подлежат.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.
После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и так далее.
В результате Генассамблея Организации Объединенных Наций в четверг, 7 марта, проголосовала за исключение Российской Федерации из Совета ООН по правам человека. Решение поддержали 93 представителя стран в Генассамблеи.