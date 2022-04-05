Украина будет искать преступников, которые пытали наших людей — Зеленский

Власти Украины начали сбор информации и поиск людей, причастных к пыткам граждан Украины в ходе войны, развязанной Россией против Украины.

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Об этом заявил 5 апреля во время встречи с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине есть люди, которые очень хотят найти этих военных преступников.

"Есть наше внутреннее дело к этим преступникам, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию и будем искать этих людей. Есть люди, которые очень желают найти этих преступников. Если международное законодательство не будет нам в этом помогать, это сделает украинский закон", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что Европа создаст совместную комиссию, которая будет заниматься привлечением к ответственности российских преступников.

"Мы точно будем этим заниматься, будут собираться списки. Потому что мы в цивилизованном мире с вами, есть порядок", – заявил Зеленский.

Кроме этого, президент в своем видеообращении отметил, что на сегодняшний день есть гораздо больше инструментов для поиска военных преступников, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны.

"Придет время, когда каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем всемирно известным. Сейчас 2022 год. И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины принял решение создать специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины. К этой работе будут привлечены и международные специалисты.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и так далее.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

По информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, за период с 1 по 3 апреля с освобожденной территории Киевской области вывезено 410 тел мирных украинцев, погибших от рук оккупантов, 140 из убитых уже осмотрели прокуроры и другие специалисты.

В свою очередь в России назвали убитых мирных жителей "провокациями украинских радикалов" и потребовали созвать Совбез ООН в понедельник, 4 апреля.