Україна шукатиме злочинців, які катували наших людей – Зеленський

Влада України розпочала збір інформації про пошук людей, причетних до тортур громадян України в ході війни, розв'язаної Росією проти України.

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На цьому наголосив 5 квітня під час зустрічі з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в Україні є люди, які дуже хочуть знайти цих воєнних злочинців.

"Є наша внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію і шукатимемо цих людей. Є люди, які дуже бажають знайти цих злочинців. Якщо міжнародне законодавство не буде нам у цьому допомагати, це зробить український закон", – розповів глава держави.

Зеленський додав, що Європа створить спільну комісію, яка займатиметься притягненням до відповідальності російських злочинців.

"Ми точно цим займатимемося, збиратимуться списки. Тому що ми в цивілізованому світі з вами, є порядок", – заявив Зеленський.

Окрім цього, президент у своєму відеозверненні зазначив, що на сьогоднішній день є набагато більше інструментів для пошуку військових злочинців, ніж у тих, хто притягував до відповідальності нацистів після Другої світової війни.

"Настане час, коли кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян вбивав. Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо. І зробимо всесвітньо відомим. Зараз 2022 рік. І у нас є набагато більше інструментів, чим у тих, хто притягувався до відповідальності нацистів після Другої світової війни", – наголосив Зеленський.

Раніше президент України ухвалив рішення створити спеціальний механізм для розслідування та судового розгляду військових злочинів на території України. До цієї роботи буде залучено і міжнародних фахівців.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства і так далі.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

За інформацією генерального прокурора Ірини Венедиктової, за період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, які загинули від рук окупантів, 140 із убитих уже оглянули прокурори та інші фахівці.

У свою чергу в Росії назвали вбитих мирних жителів "провокаціями українських радикалів" та зажадали скликати Рада безпеки ООН у понеділок, 4 квітня.