- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Під Києвом у селищі Макарові виявили 132 жертви окупантів
На Київщині у звільненому ЗСУ селищі Макарові виявили 132 тіла — мешканців було розстріляно. Про це селищний голова Вадим Токар повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Він зазначив, що більшість загиблих знайшли у масових похованнях.
Токар сказав, що до війни у селищі проживало 15 тисяч людей, а під час активної фази бойових дій залишалося менше тисячі мешканців.
За його словами, селище зруйноване на 40%, причому багато будинків у Макарові відновленню вже не підлягають.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.
Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства і так далі.
В результаті Генасамблея Організації Об'єднаних Націй у четвер, 7 березня, проголосувала за виключення Російської Федерації з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 представники країн у Генасамблеї.