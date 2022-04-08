Під Києвом у селищі Макарові виявили 132 жертви окупантів

На Київщині у звільненому ЗСУ селищі Макарові виявили 132 тіла — мешканців було розстріляно. Про це селищний голова Вадим Токар повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мешканців, які були розстріляні російськими орками", - заявив Токар.

Він зазначив, що більшість загиблих знайшли у масових похованнях.

Токар сказав, що до війни у селищі проживало 15 тисяч людей, а під час активної фази бойових дій залишалося менше тисячі мешканців.

За його словами, селище зруйноване на 40%, причому багато будинків у Макарові відновленню вже не підлягають.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства і так далі.

В результаті Генасамблея Організації Об'єднаних Націй у четвер, 7 березня, проголосувала за виключення Російської Федерації з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 представники країн у Генасамблеї.