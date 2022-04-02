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Усю Київську область звільнили від російських загарбників

Усю Київську область звільнили від російських загарбників
Фото: Цензор.Нет

Під вечір 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці в Facebook. Серед ключових населених пунктів, звідки вдалося вибити загарбника, вона окремо назвала Ірпінь, Бучу і селище Гостомель, де точилися особливо гарячі бої.

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Збройні сили України спільно з теробороною та поліцією звільнили Ірпінь від російських окупаційних військ ще 28 березня, опісля чого розпочалася зачистка міста. За п’ять днів до цього ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. Водночас російські окупанти продовжували постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмирівську громади.

Відмітимо, що згідно з постійними нагадуваннями Генштабу ЗСУ, росіяни, не впоравшись із захопленням Києва, відводять свої війська з Київської області у Білорусь задля перекидання їх опісля поповнення втрат на Слобожанщину і ОРДЛО, аби саме звідти посилити наступ на українські позиції зі сходу.

Автор:
Максим Беркаль