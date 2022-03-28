ЗСУ звільнили Ірпінь від російських військ, але повертатися до міста ще небезпечно, — мер Маркушин

Збройні сили України спільно з теробороною та поліцією звільнили місто Ірпінь Київської області від російських окупаційних військ. Про це 28 березня повідомив у Facebook міський голова Олександр Маркушин.

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"Зараз йде зачистка міста. Хочу висловити подяку військовослужбовцям ЗСУ, територіальній обороні, Національній поліції та спецпідрозділам, ГУР. Разом ми сила", — сказав Маркушин.

Мер наголосив, що прямо зараз городянам краще не повертатися до міста, тому що це небезпечно. Українські військові зараз закріплюються на місцях та готуються відбити нові атаки ворога.

"Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і мужньо його захищатимемо", — додав Маркушин.

Окрім відбиття нових атак ЗСУ готуються звільняти інші міста, зокрема Бучу.

За Ірпінь тривалий час точилися жорсткі бої. Загарбники, порушуючи всі закони війни, завдавали ударів по мирним жителям та застосовували заборонені боєприпаси. У свою чергу ЗСУ завдавали потужних ударів по окупантам і поступово відновлювали контроль над містом.