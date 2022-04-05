Різанина в Бучі відбулася, коли там знаходилися війська РФ — Столтенберг

Міжнародна організація НАТО має докази того, що звірства у Бучі та інших містах України відбулися у період, коли Російська Федерація контролювала ці території.

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Про це на пресконференції у Брюсселі у вівторок, 5 квітня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, саме Росія відповідає за ці злочини. Столтенберг наголосив, що і США, і країни НАТО мають інформацію з багатьох різних джерел, які підтверджують, що ці злочини скоїли російські військові.

"Ми всі бачили жахливі картини вбитих мирних жителів у Бучі та інших місцях, які ще кілька днів тому контролювалися російськими військовими. Це нестерпна жорстокість, якої Європа не бачила вже багато десятиліть. Вбивство мирних жителів є військовим злочином. Всі винні у цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", — заявив Столтенберг.

У своєму виступі генсек висловив побоювання, що незабаром може з'явитися ще більше свідчень убивств російськими окупантами мирних жителів України.

Столтенберг підкреслив, що всі ці звірства є військовими злочинами, а повну відповідальність за них несе президент РФ Володимир Путін.

"Він розпочав цю війну на власний вибір, і він несе відповідальність за звірства, жертви, всі наслідки війни, які відбуваються щодня в Україні", — наголосив глава НАТО.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів: розстріли, масові поховання жертв насильства і так далі.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

За інформацією генерального прокурора Ірини Венедиктової, за період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, які загинули від рук окупантів, 140 із убитих уже оглянули прокурори та інші фахівці.

У свою чергу в Росії назвали вбитих мирних жителів "провокаціями українських радикалів" та зажадали скликати Радбез ООН у понеділок, 4 квітня.