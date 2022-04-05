Резня в Буче произошла, когда там находились войска РФ – Столтенберг

Международная организация НАТО имеет доказательства того, что зверства в Буче и других городах Украины произошли в период, когда Российская Федерация контролировала эти территории.

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Об этом на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 5 апреля, в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, именно Россия несет ответственность за эти преступления. Столтенберг подчеркнул, что и США, и страны НАТО имеют информацию из многих разных источников, которые подтверждают, что эти преступления совершили российские военные.

"Мы все видели ужасающие картины убитых мирных жителей в Буче и других местах, которые еще несколько дней назад контролировались российскими военными. Это невыносимая жестокость, которой Европа не видела уже много десятилетий. Убийство мирных жителей является военным преступлением. Все факты должны быть установлены. И все виновные в этих злодеяниях должны быть привлечены к ответственности", – заявил Столтенберг.

В своем выступлении генсек выразил опасение, что в скором времени может появиться еще больше свидетельств убийств российскими оккупантами мирных жителей Украины.

Столтенберг подчеркнул, что все эти зверства являются военными преступлениями, а полную ответственность за них несет президент РФ Владимир Путин.

"Он начал эту войну по собственному выбору, и он несет ответственность за зверства, жертвы, все последствия войны, которые происходят каждый день в Украине", – подчеркнул глава НАТО.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и так далее.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

По информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, за период с 1 по 3 апреля с освобожденной территории Киевской области вывезено 410 тел мирных украинцев, погибших от рук оккупантов, 140 из убитых уже осмотрели прокуроры и другие специалисты.

В свою очередь в России назвали убитых мирных жителей "провокациями украинских радикалов" и потребовали созвать Совбез ООН в понедельник, 4 апреля.