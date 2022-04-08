Российские военные в Буче насиловали детей - омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет об установлении фактов изнасилования российскими военными детей в период оккупации ими пригородов Киева. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает пределов. Девочка, 14 лет, изнасилована пятью мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик, 11 лет, изнасилован на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень", - написала Денисова.

Она напомнила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года и призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в ходе военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную странами ОБСЕ, учесть эти факты военных преступлений российской армии.

"Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты! Рашистские оккупанты должны понести самую строгую ответственность!" - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен также сообщила, что по состоянию на 10:00 8 апреля было известно о гибели во время войны 169 детей. Еще 306 детей пострадали. В частности, за предыдущие сутки погибло два ребенка и пострадали девять, в том числе двое были ранены при обстреле Северодонецка.

Однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в ряде украинских городов оккупационные войска ведут активные боевые действия.

Кроме того, Денисова проинформировала, что встретилась с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, внимание которой обратила, в частности, на депортацию оккупационными войсками населения Украины в РФ.

"Привлекла внимание госпожи Бачелет к насильственной депортации с временно оккупированных территорий Украины в РФ граждан Украины. Рашистские СМИ и высокопоставленные чиновники рапортуют о более 615 тысячах человек. 117 тысяч из них - дети, которых принудительно вывозят во Владимирскую, Омскую, Челябинскую области и на Сахалин", - написала омбудсмен.

Напомним, что присылать кадры с лицами российских военных, запечатлевшие расправы над мирным населением Ирпеня, Бучи и Гостомеля, если таковые у кого-то имеются, можно теперь прислать в чат-бот "єВорог".

При этом известно, что многочисленные жертвы оккупационных войск среди мирного населения обнаружены не только в Приирпенье, но и в других местностях к западу и северо-западу от Киева, в частности в поселках Бородянка и Макаров.