Большинство украинцев считают целью военного вторжения РФ геноцид украинского народа

Главной целью военного вторжения России в Украину 56% считают полное уничтожение украинского народа, 49% - оккупацию Украины и присоединение ее к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

При том, что на данный вопрос можно было дать несколько ответов, лишь 17% указали в качестве главной цели РФ изменение политического курса Украины, 15% - предотвращение размещения баз НАТО, 10% - уничтожение украинской военной инфраструктуры.

Всего 5% назвали главной целью провоцирование НАТО на войну с самой Россией, 2% - защиту русскоязычного населения, 3% - какую-то другую цель. 2% затруднились ответить на вопрос.

Мнение о геноциде украинцев в качестве главной цели России во всех макрорегионах поддерживает большинство опрошенных, больше всего - на западе Украины (65%), меньше всего - на юге (51%). В центральных регионах его поддерживает столько же, сколько и мнение об аннексии Украины в качестве первостепенной цели РФ (54%).

Опрос был проведен 12-13 марта среди 1200 респондентов из всех регионов, кроме уже оккупированных до начала войны, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, что 27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и призвала суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия.

Кроме того, прокурор другого института, расположенного в Гааге, - Международного уголовного суда - Карим Хан сообщил, что решил начать расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Отметим, что до этого украинский президент Владимир Зеленский призвал признать действия России геноцидом и лишить ее права голоса в Совете безопасности ООН.