Зеленский призывает лишить Россию права вето в Совбезе ООН и признать действия РФ геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать действия России "геноцидом" и лишить РФ права голоса в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

С таким предложением он выступил в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с генсеком ООН", - написал Зеленский в Twitter.

Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком #ООН @antonioguterres. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Напомним, Россия - это одна из пяти стран, которая имеет право вето в Совете безопасности ООН. Правом блокирующего голоса в Совбезе ООН обладают только пять постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Такое право дает возможность постоянным членам Совета безопасности отвергать проект любой содержательной резолюции Совбеза.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.