Зеленський закликає позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН та визнати дії РФ геноцидом

Президент України Володимир Зеленський закликав визнати дії Росії "геноцидом" та позбавити РФ права голосу у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

З такою пропозицією він виступив у розмові із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН", - написав Зеленський у Twitter.

Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком #ООН @antonioguterres. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Нагадаємо, Росія – це одна з п'яти країн, яка має право вето у Раді безпеки ООН. Право блокуючого голосу в Раді безпеки ООН мають лише п'ять постійних членів Ради безпеки ООН: Великобританія, Китай, Росія, США та Франція. Таке право дозволяє постійним членам Ради безпеки відкидати проект будь-якої змістовної резолюції Радбезу.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .