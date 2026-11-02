ШІ, захищений зв’язок і робототехніка: як оборонні розробки застосовують у цивільному секторі

Технології подвійного призначення (dual-use) можуть застосовуватися як в обороні, так і в цивільному секторі. В Україні розробки у сфері штучного інтелекту, захищеного зв’язку та робототехніки використовують для гуманітарного розмінування, оцінювання руйнувань, координації рятувальних служб і роботи під час надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Що таке технології dual-use

Технології подвійного призначення - це рішення, які можуть використовуватися для оборонних і цивільних потреб залежно від поставленого завдання. До них належать автономні системи, кібербезпека, сенсори й оптика, робототехніка, медичні та супутникові технології.

Наприклад, навігаційні системи допомагають координувати цивільний транспорт і виконувати оборонні завдання. Роботизовані комплекси можуть розміновувати території або автоматизувати роботу складів. Алгоритми штучного інтелекту застосовують для аналізу медичних знімків, оптимізації виробництва, виявлення кіберзагроз і маніпуляцій у мережі.

Як військові розробки працюють у цивільному секторі

Досвід війни дає українським розробникам можливість випробовувати технології в умовах високих навантажень і непередбачуваних викликів. Після адаптації такі рішення можуть використовувати рятувальники, медики, енергетики та фахівці з відновлення інфраструктури.

Серед українських компаній, які розвивають технології подвійного призначення, — резиденти Дія.City.

ШІ для розмінування та оцінки наслідків стихійних лих. Українська компанія UADAMAGE розробляє рішення на основі штучного інтелекту, які аналізують супутникові знімки та дані з дронів. В Україні технологію використовують для підтримки гуманітарного розмінування й оцінювання пошкоджених будівель, що допомагає планувати відновлення.

Рішення компанії застосовують і за кордоном. Зокрема, її алгоритми використовують для оцінки наслідків лісових пожеж у Каліфорнії.

Захищений зв’язок під час надзвичайних ситуацій. Компанію HIMERA заснували у 2022 році для забезпечення українських військових радіозв’язком, стійким до радіоелектронної боротьби. Нині розробник адаптує технологію для цивільних потреб.

Такі радіостанції можуть допомагати координувати роботу рятувальних, медичних та енергетичних служб під час блекаутів, повеней та інших криз. Вони особливо актуальні, коли базові станції мобільного зв’язку знеструмлені або пошкоджені.

Від військового досвіду до глобальних ринків

Технології, створені у відповідь на виклики війни, можуть стати основою для нових цивільних продуктів і послуг. Розвиток dual-use-рішень дає змогу Україні посилювати власні інженерні спроможності, масштабувати виробництво та виходити на міжнародні ринки.

Водночас такі розробки допомагають переносити інновації з оборонної сфери у повсякденне життя - від безпеки та реагування на надзвичайні ситуації до відновлення громад і критичної інфраструктури.

Нагадаємо, DefTech став одним із головних драйверів ринку праці. Лише за місяць оборонні компанії розмістили рекордні 1285 вакансій, або 19% усіх пропозицій на DOU.