Виробники зброї втратили за рік $2 млрд: чому українська оборонка простоює без експорту

Українські виробники зброї втратили до 2 мільярдів доларів минулого року, оскільки 63% їхніх потужностей простоювали. Однією з головних причин таких значних втрат є неможливість експортувати свою продукцію.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив Укрінформ з посиланням на виконавчу директорку обʼєднання приватних виробників озброєння Технологічні сили України (ТСУ) Катерину Михалко.

"Попри відсутність прямої законодавчої заборони на постачання надлишків виробленої оборонної продукції за кордон, більшість вітчизняних виробників позбавлені можливостей для експорту", - заявила вона, відкриваючи форум "Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі".

Як вважає виконавча директорка ТСУ, така ситуація була зрозумілою та об’єктивною для перших років повномасштабної російської агресії. Але це позбавляє суттєвого ресурсу виробників і державу зараз, коли викупити усе вироблене через оборонне замовлення неможливо, натомість Україні бракує коштів для закупівель закордоном тих видів озброєння й техніки, які у нас не виробляються чи виготовляються в недостатній кількості.

"Немає жодного закону чи постанови, які б напряму забороняли експорт. Проте на практиці наші виробники фактично не можуть передбачувано вивезти свою продукцію на виставки або продати надлишки за кордон. Тобто, навіть якщо держава з тих чи інших причин не може купувати їхні товари, виробники позбавлені можливостей заробляти і розвиватися, уклавши контракти на постачання, приміром, до Європейського Союзу, США чи Британії. Ринок регулюється фактично в ручному режимі, спецдозволи на експорт видають дуже рідко", - зазначила Михалко.

За її словами, одним з ключових завдань Технологічних сил України є зміна поточної ситуації, щоб надлишок продукції українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) міг не тільки посилювати наших партнерів, а й приносити Україні прибуток.

Йдеться лише про контрольований експорт, що унеможливлюватиме потрапляння наших технологій і техніки до ворога та його союзників. Налагодження таких контрольованих постачань також допомогло б Україні впевнено закріпитися на світовому ринку озброєнь.

Нагадаємо, що вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.