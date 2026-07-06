Бум DefTech та криза Front-end: як змінився ІТ-ринок України у першому півріччі

Портал DOU оприлюднив аналітику щодо вакансій, відгуків та активності компаній на українському IT-ринку за перше півріччя та другий квартал 2026 року. Попри загальне зростання ринку, ситуація для різних технологій та напрямів кардинально відрізняється.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження DOU.

Загалом перше півріччя 2026 року виявилося на 7% успішнішим за друге півріччя 2025-го — на порталі було опубліковано 44 052 вакансії. Водночас у другому кварталі 2026 року зафіксували на 8% менше вакансій, ніж у першому, проте це на 14% більше за аналогічний період минулого року. У червні компанії розмістили 6 929 пропозицій роботи.

Стрімке зростання DefTech та інженерних напрямів

Найбільшу динаміку зростання за перші шість місяців року продемонстрували п'ять категорій: "Військова справа" (+1 093 вакансії), Hardware (+558), Embedded (+283), Finance (+219) та Marketing (+210).

Особливо активно розвивається ніша DefTech. У червні оборонна сфера оновила історичний рекорд — 1 285 вакансій за місяць, що становить 19% від усіх оголошень на DOU. Активність кандидатів тут також збільшується: у червні зафіксовано 10 тисяч відгуків (у середньому 8 відгуків на одну вакансію).

Серед розробницьких спеціальностей єдиним перспективним напрямом із відчутним приростом став С++ — кількість вакансій зросла на 46% (+184 оголошення). У червні також зафіксовано рекордну кількість вакансій для AI/ML (212), Hardware (281) та Security (118).

Кадровий голод у Front-end та шалена конкуренція

Для більшості класичних розробників ринок просів. Найсильніше падіння попиту відчули напрями Front-end (на 515 вакансій менше, ніж у другому півріччі торік), PHP (-242), Node.js (-198) та аналітика (-198). Кількість вакансій для мобільної розробки у червні впала до критичного мінімуму: всього 18 вакансій для Android та 17 — для iOS.

Через скорочення пропозицій суттєво посилилася конкуренція серед шукачів. Середня кількість відгуків на одну вакансію на ринку у червні становила 27,6.

До п'ятірки найконкурентніших напрямів увійшли:

Front-end — рекордні 197,6 відгуку на вакансію (зростання вдвічі за пів року);

Flutter — 117,8 відгуку (зростання втричі);

Node.js — 94,9 відгуку (зростання втричі);

QA — 76,7 відгуку (четверте місце на ринку);

PHP — 66,9 відгуку (зростання у 2,5 раза).

Найменший рівень конкуренції зараз спостерігається серед розробників C++ (10,2 відгуку) та Embedded (4,2 відгуку). Водночас кандидати почали активніше цікавитися сферами AI/ML (20 відгуків), Data Science (13,9) та DevOps (25,5), де конкуренція зросла майже в півтора раза.

Хто найактивніше шукає персонал

Серед двадцяти найактивніших роботодавців першого півріччя сім компаній представляють сферу DefTech. Абсолютним лідером за кількістю публікацій стала компанія Skelar (916 вакансій). До трійки лідерів увійшли також Genesis (604) та 427-ма окрема бригада безпілотних систем "Рарог" (557).

У другому кварталі до переліку найактивніших долучилися компанія Vyriy та Міністерство оборони України, кожне з яких розмістило понад 100 вакансій. Серед сервісних IT-компаній найбільше персоналу шукали N-iX (354) та Ciklum (291).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість айтівців готові відмовитися від соцпакету заради грошей. Більшість українських IT-фахівців віддають перевагу вищому доходу, а не корпоративним бонусам. У разі вибору 69% опитаних готові обрати більшу зарплату замість розширеного соцпакету. При цьому на ринку зберігається пряма залежність: що більша компанія-роботодавець, то ширший перелік додаткових благ вона пропонує.