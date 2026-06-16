Майже третина українських ІТ-компаній завершила 2025 рік зі збитками

Попри те, що 68% українських ІТ-компаній залишаються прибутковими, понад 31% юридичних осіб у сфері інформаційних технологій завершили 2025 рік із фінансовими збитками.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал DOU.

Загалом дослідження охопило 6699 комерційних юридичних осіб (ТОВ, ПП, АТ тощо), які працюють за профільними ІТ-КВЕДами та зафіксували дохід понад нуль. З них 4553 компанії змогли отримати чистий прибуток, 2097 компаній спрацювали в мінус, а ще 49 підприємств (0,7%) продемонстрували нульовий результат.

Хто тримається найкраще та лідери за прибутками

Аналіз чітко вказує на те, що фінансова стійкість українського технологічного сектору безпосередньо залежала від розміру бізнесу. Найвпевненіше почувався великий капітал: серед компаній із річним доходом понад 1 мільярд гривень прибутковими виявилися майже 95% (37 із 39 юросіб). У середньому сегменті цей показник теж високий — 91% (303 із 333).

Прибутковість IT-компаній у 2025 році за типом бізнесу/DOU

Найважче кризові явища долав малий бізнес — тут збитковою виявилася кожна третя юридична особа (прибуток отримали лише 4213 із 6327 малих фірм). При цьому медіанна рентабельність для всіх категорій компаній, які змогли вийти в плюс, є приблизно однаковою і коливається в межах 5,16%–5,94%.

Десятка найприбутковіших ІТ-компаній України за підсумками 2025 року:

ТОВ "КІЛОБАЙТ1024" — 2,49 млрд грн чистого прибутку (лідер серед новачків, входить до Fintech-IT Group, що розробляє екосистему monobank; дохід компанії зріс удвічі — до 4,41 млрд грн). ТОВ "ЕПАМ СИСТЕМЗ" — 1,06 млрд грн. ТОВ "МТПК" — 0,95 млрд грн (власник ТМ Tabletki та сервісу Helsi, яку на початку 2026 року придбав мобільний оператор «Київстар»). ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" — 0,77 млрд грн. ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА" — 0,75 млрд грн. ТОВ "ЕПАМ ДІДЖИТАЛ" — 0,72 млрд грн. ТОВ "ТІЄТОЕВРІ КРІЕЙТ УКРАЇНА" — 0,39 млрд грн. ТОВ "МС" — 0,37 млрд грн. ТОВ "СІГМА СОФТВЕА" — 0,36 млрд грн. ТОВ "ГЕРЦ" — 0,36 млрд грн (одеський розробник софту для фінустанов та житлово-комунальних підприємств, що працює на ринку з 1999 року).

Нагадаємо, в Україні за рік скоротили майже чверть IT-спеціалістів. У вітчизняній технологічній сфері тривають складні структурні зміни: за останній рік роботу втратили 17% фахівців. Цей показник виявився дещо меншим, ніж роком раніше, коли рівень звільнень сягав 19%.