Почти треть украинских IТ-компаний завершила 2025 год с убытком

Несмотря на то, что 68% украинских IТ-компаний остаются прибыльными, более 31% юридических лиц в сфере информационных технологий завершили 2025 год с финансовыми убытками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DOU.

В общей сложности исследование охватило 6699 коммерческих юридических лиц (ООО, ЧП, АО и т.п.), работающих по профильным IТ-КВЭДам и зафиксировав доход более нуля. Из них 4553 компании смогли получить чистую прибыль, 2097 компаний сработали в минус, а еще 49 предприятий (0,7%) продемонстрировали нулевой результат.

Кто держится лучше и лидеры по доходам

Анализ четко указывает, что финансовая устойчивость украинского технологического сектора напрямую зависела от размера бизнеса. Наиболее уверенно чувствовал себя большой капитал: среди компаний с годовым доходом более 1 миллиарда гривен прибыльными оказались почти 95% (37 из 39 юрлиц). В среднем сегменте этот показатель тоже высок – 91% (303 из 333).

Доходность IT-компаний в 2025 году по типу бизнеса/DOU

Тяжелее всего кризисные явления преодолевал малый бизнес — здесь убыточным оказалось каждое третье юридическое лицо (прибыль получили только 4213 из 6327 малых фирм). При этом медианная рентабельность для всех категорий компаний, которые смогли выйти в плюс, примерно одинакова и колеблется в пределах 5,16%–5,94%.

Десятка самых прибыльных IТ-компаний Украины по итогам 2025 года:

ООО "КИЛОБАЙТ1024" - 2,49 млрд грн чистой прибыли (лидер среди новичков, входит в Fintech-IT Group, разрабатывающий экосистему monobank; доход компании вырос вдвое - до 4,41 млрд грн). ООО "ЭПАМ СИСТЕМЗ" - 1,06 млрд грн. ООО "МТПК" - 0,95 млрд грн (владелец ТМ Tabletki и сервиса Helsi, которую в начале 2026 года приобрел мобильный оператор "Киевстар"). ООО "ФИНТЕХ БЕНД" - 0,77 млрд грн. ООО "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАИНА" - 0,75 млрд грн. ООО "ЭПАМ ДИДЖИТАЛ" - 0,72 млрд грн. ООО "ТИЕТОЕВРИ КРИЭЙТ УКРАИНА" - 0,39 млрд грн. ООО "ТС" - 0,37 млрд грн. ООО "СИГМА СОФТВЕА" - 0,36 млрд грн. ООО "ГЕРЦ" - 0,36 млрд грн (одесский разработчик софта для финучреждений и жилищно-коммунальных предприятий, работающий на рынке с 1999 года).

Напомним, в Украине за год сократили почти четверть IT-специалистов. В отечественной технологической сфере продолжаются сложные структурные изменения: за последний год работу потеряли 17% специалистов. Этот показатель оказался несколько меньше, чем годом ранее, когда уровень увольнений достигал 19%.