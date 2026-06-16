Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Наличный курс:

USD

44,87

44,79

EUR

52,35

52,17

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти треть украинских IТ-компаний завершила 2025 год с убытком

Программист программирует
Почти треть украинских ИТ-компаний завершила 2025 год с убытком / Unsplash

Несмотря на то, что 68% украинских IТ-компаний остаются прибыльными, более 31% юридических лиц в сфере информационных технологий завершили 2025 год с финансовыми убытками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DOU.

В общей сложности исследование охватило 6699 коммерческих юридических лиц (ООО, ЧП, АО и т.п.), работающих по профильным IТ-КВЭДам и зафиксировав доход более нуля. Из них 4553 компании смогли получить чистую прибыль, 2097 компаний сработали в минус, а еще 49 предприятий (0,7%) продемонстрировали нулевой результат.

Кто держится лучше и лидеры по доходам

Анализ четко указывает, что финансовая устойчивость украинского технологического сектора напрямую зависела от размера бизнеса. Наиболее уверенно чувствовал себя большой капитал: среди компаний с годовым доходом более 1 миллиарда гривен прибыльными оказались почти 95% (37 из 39 юрлиц). В среднем сегменте этот показатель тоже высок – 91% (303 из 333).

Фото 2 — Почти треть украинских IТ-компаний завершила 2025 год с убытком
Доходность IT-компаний в 2025 году по типу бизнеса/DOU

Тяжелее всего кризисные явления преодолевал малый бизнес — здесь убыточным оказалось каждое третье юридическое лицо (прибыль получили только 4213 из 6327 малых фирм). При этом медианная рентабельность для всех категорий компаний, которые смогли выйти в плюс, примерно одинакова и колеблется в пределах 5,16%–5,94%.

Десятка самых прибыльных IТ-компаний Украины по итогам 2025 года:

  1. ООО "КИЛОБАЙТ1024" - 2,49 млрд грн чистой прибыли (лидер среди новичков, входит в Fintech-IT Group, разрабатывающий экосистему monobank; доход компании вырос вдвое - до 4,41 млрд грн).
  2. ООО "ЭПАМ СИСТЕМЗ" - 1,06 млрд грн.
  3. ООО "МТПК" - 0,95 млрд грн (владелец ТМ Tabletki и сервиса Helsi, которую в начале 2026 года приобрел мобильный оператор "Киевстар").
  4. ООО "ФИНТЕХ БЕНД" - 0,77 млрд грн.
  5. ООО "ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАИНА" - 0,75 млрд грн.
  6. ООО "ЭПАМ ДИДЖИТАЛ" - 0,72 млрд грн.
  7. ООО "ТИЕТОЕВРИ КРИЭЙТ УКРАИНА" - 0,39 млрд грн.
  8. ООО "ТС" - 0,37 млрд грн.
  9. ООО "СИГМА СОФТВЕА" - 0,36 млрд грн.
  10. ООО "ГЕРЦ" - 0,36 млрд грн (одесский разработчик софта для финучреждений и жилищно-коммунальных предприятий, работающий на рынке с 1999 года).

Напомним, в Украине за год сократили почти четверть IT-специалистов. В отечественной технологической сфере продолжаются сложные структурные изменения: за последний год работу потеряли 17% специалистов. Этот показатель оказался несколько меньше, чем годом ранее, когда уровень увольнений достигал 19%.

Автор:
Максим Кольц