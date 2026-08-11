Зарплаты растут, но работники этого не чувствуют: где доходы увеличились больше всего

Несмотря на дефицит кадров и регулярный пересмотр зарплат, работодатели и наемные работники по-разному оценивают изменения на рынке труда. Первые значительно чаще говорят о повышении оплаты труда, в то время как более половины работников не зафиксировали изменений в своих доходах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследования OLX Работа и EBA.

Работодатели чаще отчитываются о повышении зарплат

Большинство компаний за последний год пересматривали уровень оплаты труда. В частности, 25% работодателей сообщили о повышении зарплат до 10%, еще 30% увеличили выплаты на 11-20%, а 17% компаний подняли зарплаты более чем на 21%.

В то же время, 23% работодателей не изменяли уровень оплаты труда, а 5% заявили о его сокращении.

Среди работников картина различается. О повышении зарплаты до 10% сообщили 22% опрошенных, еще 12% зафиксировали рост на 11-20%. Только 4% респондентов отметили, что их доходы увеличились более чем на 21%.

При этом более половины работников не ощутили роста зарплаты вообще, а 10% заявили о ее сокращении.

В каких областях зарплаты растут быстрее всего

Данные опроса отчасти подтверждает динамика медианных зарплат на рынке труда. В то же время, темпы их роста существенно отличаются в зависимости от региона.

Больше всего за год медианные зарплаты выросли в:

Кировоградской области – на 29%, до 22,5 тыс. грн;

Львовской – на 26% до 33,5 тыс. грн;

Херсонской – на 23% до 18,5 тыс. грн;

Днепропетровской – на 22%, до 24,4 тыс. грн;

Винницкой – на 22%, до 26,5 тыс. грн.

Самая медленная динамика зафиксирована в Черновицкой области – +7%, Николаевской – +10%, Донецкой и Хмельницкой – по +11%, а также Полтавской – +13%.

Самые высокие зарплаты – в рабочих профессиях

Размер и темп роста медианной зарплаты зависят не только от региона, но и от профессии. В июне 2026 года самые высокие зарплаты по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го наблюдались преимущественно в рабочих специальностях.

Самые высокие средние зарплаты в июне 2026 года имели:

штукатуры – 73,5 тыс. грн, +22,5% в год;

плиточники – 70 тыс. грн, +47%;

фасадники – 70 тыс. грн, +17%;

дальнобойщики – 65 тыс. грн, +16%;

каменщики – 65 тыс. грн, +18%;

рихтовщики – 60 тыс. грн, +20%;

строители – 50 тыс. грн, +16%.

Таким образом, самые большие зарплаты все чаще предлагаются именно специалистам рабочих профессий, где работодатели сталкиваются с наибольшим дефицитом кадров.

Плиточники и подсобники стали лидерами по темпам роста

Больше всего за последний год медианные зарплаты выросли у плиточников – на 47%, до 70 тыс. грн в июне 2026 года.

В список профессий с высокой динамикой также вошли:

пособники – +44%, до 32,5 тыс. грн;

секретари – +38%, до 21 тыс. грн;

HR-специалисты – +37%, до 34,3 тыс. грн;

агрономы – +35% до 35 тыс. грн;

копирайтеры – +29%, до 24,5 тыс. грн;

товароведы – +29%, до 26,8 тыс. грн.

В то же время, рост зарплат наблюдается не во всех профессиях. За последний год медианные доходы комплектующих сократились на 8%, сторожей – на 5%, домработниц – на 4%, руководителей отделов продаж – на 3%.

Незначительное снижение также было зафиксировано среди косметологов (-2,5%), фармацевтов (-2%) и системных администраторов (-1%).

" Украинский рынок труда продолжает изменяться под влиянием кадрового дефицита. Сегодня работодатели все чаще пересматривают уровень зарплат, особенно в тех профессиях, где больше всего не хватает людей. Именно поэтому быстрый рост мы видим не среди традиционно высокооплачиваемых офисных должностей, а в рабочих специальностях ", – комментирует Мария Абдуллина. OLX Работа.

Напомним, за год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество отзывов – на 28%, а медианная заработная плата – на 17% и сейчас составляет 35 тыс. грн.