Вакансий с бронированием стало больше на 25%: кому работодатели готовы платить более 100 тыс. грн.

За год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество отзывов – на 28%, а медианная заработная плата – на 17% и сейчас составляет 35 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

По данным аналитиков, больше всего вакансий с бронированием работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время, самые высокие медианные заработные платы – преимущественно в западных областях. Лидирует Закарпатская область с медианной зарплатой в 50 тыс. грн в месяц. Чаще всего работодатели предлагают бронирование водителям, строителям, грузчикам и разнорабочим. В то же время, самые высокие зарплаты среди вакансий с бронированием у штукатуров — более 100 тыс. грн в месяц.

Где в Украине больше всего вакансий с бронированием

Больше всего вакансий с возможностью бронирования работодатели размещают в Киевской , Днепропетровской , Харьковской , Львовской , Одесской и Запорожской областях . В десятку регионов с наибольшим количеством таких предложений также вошли Ивано-Франковская , Волынская и Закарпатская области .

По количеству отзывов лидерство также сохраняет Киевская область . Далее расположились Днепропетровская , Львовская , Харьковская , Ивано-Франковская , Запорожская , Одесская , Волынская и Ровенская области .

Высшие медианные заработные платы в вакансиях с возможностью бронирования работодатели предлагают в Закарпатской области - 50 тыс. грн. в месяц. Далее следуют Ивано-Франковская и Волынская области, где медианная зарплата составляет по 45 тыс. грн , а также Тернопольская область – 43 тыс. грн и Ровенская – 42 тыс. грн .

В регионы с высокими зарплатами также вошли:

Львовская область - 40 тыс. грн;

Киевская область - 38 тыс. грн;

Житомирская область - 37,5 тыс. грн;

Полтавская область - 35,5 тыс. грн.

В то же время, самые низкие медианные заработные платы среди проанализированных регионов зафиксированы в Харьковской области - 28 тыс. грн и Черновицкой области - 25,65 тыс. грн.

Каких работников чаще всего ищут работодатели

Больше всего вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают водителям . Также в десятку профессий с наибольшим количеством таких предложений вошли строители , грузчики , разнорабочие , продавцы , автослесари , сварщики , кассиры и кладовщики .

Похожа ситуация и по количеству отзывов. Наибольший интерес кандидатов наблюдается к водительским вакансиям. Также среди лидеров — вакансии в категории «Производство/Рабочие специальности» (подкатегория «Другое»), строителей, разнорабочих, грузчиков, охранников, продавцов, кассиров и кладовщиков.

Аналитики отмечают , что большинство вакансий с возможностью бронирования сегодня приходится именно на рабочие профессии. Возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта. Именно поэтому среди вакансий преобладают водители, строители, грузчики, автослесари, сварщики и другие рабочие специальности . В то же время именно в этих областях уже длительное время сохраняется дефицит кадров, поэтому работодатели не только предлагают возможность бронирования, но и конкурируют за работников уровнем заработной платы.

Кому предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие медианные зарплаты среди вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают штукатурам — 101 250 грн в месяц. Далее в рейтинге фасадщики с медианной зарплатой 97 500 грн , рихтовщики – 87 500 грн , каменщики – 82 500 грн и плиточники – 72 500 грн .

В профессии с высокими зарплатами также вошли:

дальнобойщик - 70 000 грн;

таксист - 57 500 грн;

механик - 57 500 грн;

маляр - 57 500 грн;

строитель - 55 520 грн.

В то же время, самые низкие медианные заработные платы среди вакансий с возможностью бронирования предлагают медсестрам — 16 750 грн, уборщицам — 17 250 грн и кассирам — 19 900 грн в месяц.

Напомним, за год в Украине выросло как количество вакансий, доступных для людей с инвалидностью, так и уровень зарплат в таких предложениях. Рынок труда постепенно становится инклюзивнее: работодатели чаще открывают соответствующие вакансии и предлагают конкурентную оплату труда. В то же время в ряде профессий зарплаты для людей с инвалидностью даже превышают среднерыночные показатели.