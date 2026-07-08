Абитуриенты идут на специальности, не отвечающие потребностям бизнеса, а 47% украинцев сожалеют о выборе профессии: результаты опроса

Согласно опросу OLX Работа, 47% украинцев выбрали бы другую специальность, если бы сейчас имели такую возможность. В то же время, специальности, которые выбирает нынешняя молодежь, не совпадают с актуальным спросом на рынке труда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

В ком нуждается бизнес и какие специальности выбирают абитуриенты

По данным аналитики OLX Работа, в мае 2026 года работодатели активно искали продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров, охранников, строителей, продавцов-консультантов и автослесарей. Подавляющее большинство этих вакансий относятся к сегменту "голубых" и "серых воротничков". Исследования платформы свидетельствуют о том, что именно в этих профессиях сегодня наблюдается наибольший дефицит кадров на рынке труда.

В 2025 году абитуриенты больше всего заявлений подавали на следующие специальности: менеджмент, филология, психология, маркетинг, экономика, компьютерные науки и право.

Работают ли украинцы по специальности и влияют на выбор профессии: результаты опроса

Результаты опроса частично совпадают с рейтингом самых популярных специальностей среди поступающих, сформированным образовательными платформами. Участников исследования спросили, какие направления подготовки они избрали бы, если бы поступали в учебное заведение сегодня.

Больше всего респондентов предпочли ИТ и компьютерные науки (26%). Второй по популярности стала сфера транспорта и логистики (19%), третьей – продажи и торговля (16%). Такой же результат получила медицина и здравоохранение (16%), что является положительным сигналом, ведь медицинские работники остаются одними из наиболее востребованных специалистов в условиях кадрового дефицита.

Среди других популярных направлений оказались менеджмент и бизнес (15%), строительство и архитектура (15%), а также маркетинг, реклама и PR (14%).

По словам руководительницы направления OLX Работа Марии Абдуллиной, популярные среди поступающих профессии не отвечают запросам работодателей. Это не ошибка молодежи, а следствие тенденций, которые формировались годами.

"Долгое время высшее образование воспринималось как единственный путь к успешной карьере, в то время как рабочие профессии были менее "престижными". В результате рынок получил большое количество специалистов офисных специальностей. Сегодня же структура рынка труда меняется: в условиях войны и будущего восстановления все больший спрос имеют работники производственной, строительной, транспортной и транспортной и транспортной".

Среди респондентов в возрасте от 18 лет лишь 36% отметили, что удовлетворены специальностью, которую приобретали или продолжают получать. В то же время, почти две трети опрошенных либо сомневаются, что в свое время сделали правильный выбор, либо прямо заявляют о недовольстве им. Это свидетельствует, что для многих украинцев профессиональная траектория существенно меняется уже после завершения обучения.

Опрос показал, что 37% респондентов не работают по специальности, которую получали. Только 27% работают по специальности, еще 18% – частично.

Среди наиболее распространенных причин смены профессионального пути респонденты назвали разочарование в избранной профессии (27%), изменение собственных интересов (25%), нехватку вакансий по специальности (24%), низкий уровень заработной платы (23%) и ограниченные возможности для карьерного развития (15%). Часть опрошенных также отметила, что не может найти работу по специальности из-за отсутствия опыта, в частности, это касается тех, кто еще учится или недавно завершил обучение.

Неудивительно, что почти половина респондентов (47%) признались: если бы у них была возможность поступать снова, то выбрали бы другую специальность. Еще 26% не уверены, что бы повторили свой предварительный выбор.

В то же время смена профессионального направления не означает, что полученное образование оказалось бесполезным. Более половины опрошенных (51%) отметили, что полученные знания и навыки были полезны в их профессиональной деятельности, даже если они работают в другой сфере.

Важнейшим критерием при выборе специальности украинцы считают собственные интересы – так ответили 70% респондентов, независимо от того, планируют ли они поступление, или уже имеют опыт работы. Среди ключевых факторов опрошенные назвали уровень заработной платы (55%), перспективы трудоустройства (45%), возможности профессионального развития (42%), стабильность профессии (41%) и спрос на соответствующих специалистов на рынке труда (40%).

В опросе приняли участие 2504 респондента. В выборку вошли как уже работающие люди, так и те, кто еще учится или только определяется с будущей профессией. Наибольшую долю участников (37%) составляли респонденты в возрасте до 18 лет, получившие общее среднее образование. Еще 17% были в возрасте 18-24 года, 28% – 25-44 года, а 19% – 45 лет и старше. Такое возрастное распределение позволило сравнить ожидания будущих поступающих с опытом тех, кто уже построил или менял свою карьеру.

Результаты исследования показывают, что выбор специальности все реже определяет профессиональную жизнь человека на десятилетия вперед. Динамический рынок труда, изменение личных приоритетов и потребностей работодателей побуждают украинцев пересматривать карьерный путь. Поэтому при выборе будущей профессии важно сочетать собственные интересы с реальными возможностями трудоустройства и перспективами развития.

Напомним, в Украине стало больше вакансий для людей с инвалидностью, заработные платы у них часто превышают среднерыночные показатели и могут достигать до 80 тыс. грн.