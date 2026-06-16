Разнорабочие, повара и продавцы: какие сезонные работники наиболее востребованы этим летом

Традиционно в преддверии лета растет количество объявлений о сезонной и временной работе. Это особенно актуально для ищущих подработку. В мае 2026 г. и спрос на соответствующие вакансии был высоким: на некоторые профессии фиксировали почти 20 отзывов на 1 объявление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

На какие должности больше всего предложений сезонной работы и сколько платят

Больше всего вакансий по сезонной работе в мае 2026 года для разнорабочих . Медианная зарплата составляет 18,7 тыс. грн. Также многие подобные объявления фиксируют аналитики в категории "Начало карьеры" , где предлагают должности для студентов и кандидатов без опыта. Медианная заработная плата по этой категории – 24,3 тыс. грн.

Еще для сезонной или временной работы активно ищут:

продавцов – 24,8 тыс. грн;

поваров – 33 тыс. грн;

водителей – 32 тыс. грн;

строителей – 25,5 тыс. грн;

уборщиков – 19 тыс. грн;

грузчиков – 24,5 тыс. грн;

официантов – 22,5 тыс. грн.

Как изменилась структура рынка сезонной работы с 2025 года

В некоторых профессиях уровень предложения сезонной работы стал ниже, если сравнивать с маем прошлого года. В частности, количество вакансий для разнорабочих сократилось на 18%, однако эта подкатегория все еще является самой многочисленной в сегменте сезонной работы. Существенное снижение количества объявлений произошло и для строителей (-32%), официантов (-22%), телохранителей (-14%).

На отдельные должности работников в мае 2026 года ищут активнее. Заметно возрос запрос среди работодателей на грузчиков (68%), барист (57%), поваров (23%), шиномонтажников (21%).

"Несмотря на изменения в отдельных категориях, общий перечень наиболее популярных сезонных вакансий ежегодно остается почти неизменным. Это вакансии в сфере логистики, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и строительства", - отмечают аналитики.

Рынок сезонной работы по регионам Украины

Киевщина является лидером по количеству сезонных вакансий: здесь фиксируют наибольшее количество соответствующих объявлений. Также большое количество вакансий предлагается в Одесской и Днепропетровской областях. Далее в списке по количеству – Львовская , Полтавская , Харьковская и Волынская области. В целом в большинстве регионов уровень предложения – на уровне прошлого года. Существенное уменьшение количества сезонных объявлений зафиксировано в областях, которые находятся ближе к линии фронта: Донецкой , Херсонской , Николаевской .

В то же время, самые высокие медианные зарплаты наблюдаются на западе Украины: Тернопольская область – 29 тыс. грн, самый высокий показатель по Украине в этом сегменте. Второе и третье места занимают Волынская и Львовская области, где медианные зарплаты составляют 28,4 тыс. грн. и 27,3 тыс. грн. соответственно. От 26 до 26,5 тыс. грн в мае 2026 года предлагали в Киевской , Одесской и Ровенской областях. В Закарпатье медианная заработная плата для сезонной работы – 24,5 тыс. грн.

Напомним, наибольшее количество предложений для временного трудоустройства студентов и молодые работодатели размещают в сферах строительства, доставки, торговли и клининга.