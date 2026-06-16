Різноробочі, кухарі та продавці: які сезонні працівники найбільш затребувані цього літа

Традиційно напередодні літа зростає кількість оголошень щодо сезонної та тимчасової роботи. Це особливо актуально для тих, хто шукає підробіток. У травні 2026 року і попит на відповідні вакансії був високим: на деякі професії фіксували майже 20 відгуків на 1 оголошення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

На які посади найбільше пропозицій сезонної роботи та скільки платять

Найбільше вакансій з сезонної роботи у травні 2026 є для різноробочих. Медіанна зарплата при цьому становить 18,7 тис. грн. Також багато подібних оголошень фіксують аналітики у категорії “Початок кар’єри”, де пропонують посади для студентів та кандидатів без досвіду. Медіанна заробітна плата у цій категорії – 24,3 тис. грн.

Ще для сезонної або тимчасової роботи активно шукають:

продавців - 24,8 тис. грн;

кухарів - 33 тис. грн;

водіїв - 32 тис. грн;

будівельників - 25,5 тис. грн;

прибиральників - 19 тис. грн;

вантажників - 24,5 тис. грн;

офіціантів - 22,5 тис. грн.

Як змінилась структура ринку сезонної роботи з 2025 року

У деяких професіях рівень пропозиції сезонної роботи став нижчим, якщо порівнювати з травнем минулого року. Зокрема кількість вакансій для різноробочих скоротилась на 18%, однак ця підкатегорія все ще є найчисельнішою у сегменті сезонної роботи. Суттєве зниження кількості оголошень відбулось і для будівельників (-32%), офіціантів (-22%), охоронців (-14%).

Натомість на окремі посади працівників у травні 2026 шукають активніше. Помітно зріс запит серед роботодавців на вантажників (+68%), барист (+57%), кухарів (+23%), шиномонтажників (+21%).

"Попри зміни в окремих категоріях, загальний перелік найбільш популярних сезонних вакансій щороку залишається майже незмінним. Це вакансії у сфері логістики, торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та будівництва", - наголошують аналітики.

Ринок сезонної роботи по регіонах України

Київщина є лідером за кількістю сезонних вакансій: тут фіксують найбільшу по Україні кількість відповідних оголошень. Також велику кількість вакансій пропонують в Одеській та Дніпропетровській областях. Далі у переліку за кількістю – Львівська, Полтавська, Харківська та Волинська області. Загалом у більшості регіонів рівень пропозиції – на рівні минулого року. Суттєве зменшення кількості сезонних оголошень зафіксовано в областях, що перебувають ближче до лінії фронту: Донецькій, Херсонській, Миколаївській.

Водночас найвищі медіанні зарплати спостерігаються на заході України: Тернопільська область – 29 тис. грн, найвищий показник по Україні у цьому сегменті. Друге та третє місця посідають Волинська та Львівська області, де медіанні зарплати становлять 28,4 тис. грн та 27,3 тис. грн відповідно. Від 26 до 26,5 тис. грн у травні 2026 пропонували у Київській, Одеській та Рівненській областях. На Закарпатті медіанна заробітна плата для сезонної роботи – 24,5 тис. грн.

Нагадаємо, найбільше пропозицій для тимчасового працевлаштування студентів та молоді роботодавці розміщують у сферах будівництва, доставки, торгівлі та клінінгу.