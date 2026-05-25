Літній підробіток для студентів: де платять до 45 тисяч гривень

Найбільше пропозицій для тимчасового працевлаштування студентів та молоді роботодавці розміщують у сферах будівництва, доставки, торгівлі та клінінгу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Напередодні літнього сезону команда OLX проаналізувала вакансії з позначкою “Підробіток” та визначила, які пропозиції роботодавці найчастіше публікують для тимчасової зайнятості, зокрема для студентів під час канікул.

Традиційно наприкінці весни та влітку сезонна зайнятість пожвавлюється: компанії шукають додатковий персонал, а молодь – можливість заробити у вільний час. Найбільше вакансій для підробітку наразі зосереджено у сфері будівництва та робітничих спеціальностей. Саме тут, а також у логістиці, роботодавці пропонують найвищі зарплати – до 45 тис. грн.

Підробіток у будівництві

Найбільше вакансій відкрито для різноробочих та фахівців будівельної сфери. Зокрема, роботодавці розмістили:

902 вакансії різноробочих із зарплатою близько 27,5 тис. грн;

231 вакансію будівельників – до 45 тис. грн;

72 вакансії монтажників – близько 40 тис. грн;

22 вакансії електриків – приблизно 35 тис. грн.

Клінінг та домашній персонал

Помітний попит зберігається і у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Серед актуальних пропозицій:

226 вакансій для прибиральниць із зарплатою 17,1 тис. грн;

37 вакансій доглядальниць – 12,3 тис. грн;

15 вакансій двірників – 18 тис. грн;

11 вакансій нянь – 14,3 тис. грн.

Робота у логістиці та доставці

Студентам також можуть бути цікаві вакансії у сфері логістики, складу та доставки. На платформі доступні:

207 вакансій вантажників із зарплатою 26,4 тис. грн;

118 вакансій водіїв – 32,5 тис. грн;

52 вакансії комірників – 37,5 тис. грн;

42 вакансії кур’єрів – до 40 тис. грн.

Торгівля та продажі

У сфері ритейлу роботодавці активно шукають персонал для тимчасової роботи. Серед вакансій:

119 пропозицій для продавців із зарплатою 21 тис. грн;

28 вакансій касирів – 24,5 тис. грн;

13 вакансій інших категорій із оплатою близько 16 тис. грн.

Виробництво та робітничі спеціальності

У виробничій сфері найбільший попит спостерігається на комплектувальників – відкрито 46 вакансій із зарплатою 23 тис. грн. Також доступні:

28 вакансій різноробочих – 22,5 тис. грн;

18 вакансій пакувальників – 25,8 тис. грн.

Вакансії у сфері охорони

Роботодавці також пропонують підробіток у сфері безпеки. Зокрема:

44 вакансії охоронців із зарплатою 18,9 тис. грн;

15 вакансій сторожів – 12,8 тис. грн.

Нетипові вакансії для літнього підробітку

Серед незвичних, але цікавих варіантів сезонної роботи для молоді є вакансії аніматорів, вихователів, фотографів та трактористів. Так, роботодавці пропонують:

3 вакансії аніматорів із зарплатою 28,3 тис. грн;

2 вакансії вихователів – 13 тис. грн;

по одній вакансії фотографа та тракториста із зарплатою 22,5 тис. грн та 32,5 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, робітничі спеціальності залишаються серед найбільш високооплачуваних на платформі OLX. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тис. грн. Однак, попри зростання оплати праці, кількість вакансій здебільшого скорочується.