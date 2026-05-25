Літній підробіток для студентів: де платять до 45 тисяч гривень

В логістиці пропонують найвищі зарплати студентам та молоді. / Freepik

Найбільше пропозицій для тимчасового працевлаштування студентів та молоді роботодавці розміщують у сферах будівництва, доставки, торгівлі та клінінгу. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота. 

Напередодні літнього сезону команда OLX проаналізувала вакансії з позначкою “Підробіток” та визначила, які пропозиції роботодавці найчастіше публікують для тимчасової зайнятості, зокрема для студентів під час канікул.

Традиційно наприкінці весни та влітку сезонна зайнятість пожвавлюється: компанії шукають додатковий персонал, а молодь можливість заробити у вільний час. Найбільше вакансій для підробітку наразі зосереджено у сфері будівництва та робітничих спеціальностей. Саме тут, а також у логістиці, роботодавці пропонують найвищі зарплати до 45 тис. грн.

Підробіток у будівництві

Найбільше вакансій відкрито для різноробочих та фахівців будівельної сфери. Зокрема, роботодавці розмістили:

  • 902 вакансії різноробочих із зарплатою близько 27,5 тис. грн;
  • 231 вакансію будівельників до 45 тис. грн;
  • 72 вакансії монтажників близько 40 тис. грн;
  • 22 вакансії електриків приблизно 35 тис. грн.

Клінінг та домашній персонал

Помітний попит зберігається і у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Серед актуальних пропозицій:

  • 226 вакансій для прибиральниць із зарплатою 17,1 тис. грн;
  • 37 вакансій доглядальниць 12,3 тис. грн;
  • 15 вакансій двірників 18 тис. грн;
  • 11 вакансій нянь 14,3 тис. грн.

Робота у логістиці та доставці

Студентам також можуть бути цікаві вакансії у сфері логістики, складу та доставки. На платформі доступні:

  • 207 вакансій вантажників із зарплатою 26,4 тис. грн;
  • 118 вакансій водіїв 32,5 тис. грн;
  • 52 вакансії комірників 37,5 тис. грн;
  • 42 вакансії кур’єрів до 40 тис. грн.

Торгівля та продажі

У сфері ритейлу роботодавці активно шукають персонал для тимчасової роботи. Серед вакансій:

  • 119 пропозицій для продавців із зарплатою 21 тис. грн;
  • 28 вакансій касирів 24,5 тис. грн;
  • 13 вакансій інших категорій із оплатою близько 16 тис. грн.

Виробництво та робітничі спеціальності

У виробничій сфері найбільший попит спостерігається на комплектувальників відкрито 46 вакансій із зарплатою 23 тис. грн. Також доступні:

  • 28 вакансій різноробочих 22,5 тис. грн;
  • 18 вакансій пакувальників 25,8 тис. грн.

Вакансії у сфері охорони

Роботодавці також пропонують підробіток у сфері безпеки. Зокрема:

  • 44 вакансії охоронців із зарплатою 18,9 тис. грн;
  • 15 вакансій сторожів 12,8 тис. грн.

Нетипові вакансії для літнього підробітку

Серед незвичних, але цікавих варіантів сезонної роботи для молоді є вакансії аніматорів, вихователів, фотографів та трактористів. Так, роботодавці пропонують:

  • 3 вакансії аніматорів із зарплатою 28,3 тис. грн;
  • 2 вакансії вихователів 13 тис. грн;
  • по одній вакансії фотографа та тракториста із зарплатою 22,5 тис. грн та 32,5 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, робітничі спеціальності залишаються серед найбільш високооплачуваних на платформі OLX. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тис. грн. Однак, попри зростання оплати праці, кількість вакансій здебільшого скорочується.

Автор:
Ярослава Тюпка