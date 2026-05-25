Літній підробіток для студентів: де платять до 45 тисяч гривень
Найбільше пропозицій для тимчасового працевлаштування студентів та молоді роботодавці розміщують у сферах будівництва, доставки, торгівлі та клінінгу.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.
Напередодні літнього сезону команда OLX проаналізувала вакансії з позначкою “Підробіток” та визначила, які пропозиції роботодавці найчастіше публікують для тимчасової зайнятості, зокрема для студентів під час канікул.
Традиційно наприкінці весни та влітку сезонна зайнятість пожвавлюється: компанії шукають додатковий персонал, а молодь – можливість заробити у вільний час. Найбільше вакансій для підробітку наразі зосереджено у сфері будівництва та робітничих спеціальностей. Саме тут, а також у логістиці, роботодавці пропонують найвищі зарплати – до 45 тис. грн.
Підробіток у будівництві
Найбільше вакансій відкрито для різноробочих та фахівців будівельної сфери. Зокрема, роботодавці розмістили:
- 902 вакансії різноробочих із зарплатою близько 27,5 тис. грн;
- 231 вакансію будівельників – до 45 тис. грн;
- 72 вакансії монтажників – близько 40 тис. грн;
- 22 вакансії електриків – приблизно 35 тис. грн.
Клінінг та домашній персонал
Помітний попит зберігається і у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Серед актуальних пропозицій:
- 226 вакансій для прибиральниць із зарплатою 17,1 тис. грн;
- 37 вакансій доглядальниць – 12,3 тис. грн;
- 15 вакансій двірників – 18 тис. грн;
- 11 вакансій нянь –14,3 тис. грн.
Робота у логістиці та доставці
Студентам також можуть бути цікаві вакансії у сфері логістики, складу та доставки. На платформі доступні:
- 207 вакансій вантажників із зарплатою 26,4 тис. грн;
- 118 вакансій водіїв – 32,5 тис. грн;
- 52 вакансії комірників – 37,5 тис. грн;
- 42 вакансії кур’єрів – до 40 тис. грн.
Торгівля та продажі
У сфері ритейлу роботодавці активно шукають персонал для тимчасової роботи. Серед вакансій:
- 119 пропозицій для продавців із зарплатою 21 тис. грн;
- 28 вакансій касирів – 24,5 тис. грн;
- 13 вакансій інших категорій із оплатою близько 16 тис. грн.
Виробництво та робітничі спеціальності
У виробничій сфері найбільший попит спостерігається на комплектувальників – відкрито 46 вакансій із зарплатою 23 тис. грн. Також доступні:
- 28 вакансій різноробочих – 22,5 тис. грн;
- 18 вакансій пакувальників – 25,8 тис. грн.
Вакансії у сфері охорони
Роботодавці також пропонують підробіток у сфері безпеки. Зокрема:
- 44 вакансії охоронців із зарплатою 18,9 тис. грн;
- 15 вакансій сторожів – 12,8 тис. грн.
Нетипові вакансії для літнього підробітку
Серед незвичних, але цікавих варіантів сезонної роботи для молоді є вакансії аніматорів, вихователів, фотографів та трактористів. Так, роботодавці пропонують:
- 3 вакансії аніматорів із зарплатою 28,3 тис. грн;
- 2 вакансії вихователів – 13 тис. грн;
- по одній вакансії фотографа та тракториста із зарплатою 22,5 тис. грн та 32,5 тис. грн відповідно.
Нагадаємо, робітничі спеціальності залишаються серед найбільш високооплачуваних на платформі OLX. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тис. грн. Однак, попри зростання оплати праці, кількість вакансій здебільшого скорочується.