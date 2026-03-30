Зарплати робітників в Україні зросли до 60 тис. грн, але вакансій стало менше

Робітничі спеціальності залишаються серед найбільш високооплачуваних на платформі OLX. У деяких випадках медіанні зарплати перевищують 60 тис. грн. Однак, попри зростання оплати праці, кількість вакансій здебільшого скорочується.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Зарплати зросли до 40%

Підвищення оплати праці зафіксовано майже в усіх робітничих професіях. Найбільше зросли зарплати у сфері будівництва та виробництва.

Зокрема, рекордні темпи показали:

маляр (+43% – до 40 тис. грн)

комплектувальник (+34% – до 28 тис. грн)

виконроб (+33% – до 50 тис. грн)

муляр (+32% – до 56 тис. грн)

У межах 15-20% зросли зарплати електриків, зварювальників, монтажників, сантехніків, токарів і штукатурів.

Більш помірне зростання (+10-15%) спостерігалося у будівельників, пакувальників, слюсарів та столярів.

Водночас у виробничому сегменті є і винятки: зарплати малярів знизилися на 25%, а зварювальників – на 3%.

Вакансій стало менше

Попри підвищення зарплат, попит з боку роботодавців у більшості професій скоротився.

Найбільше зниження зафіксовано:

зварювальник у будівництві – мінус 89%

плиточник – мінус 52%

маляр у виробництві – мінус 47%

токар – мінус 37%

штукатур – мінус 36%

На 20-25% менше вакансій стало для будівельників, мулярів, слюсарів і столярів.

Водночас окремі професії демонструють протилежну динаміку. Найбільше зростання попиту зафіксовано на:

комплектувальників (майже у 12 разів)

зварювальників у виробництві (у понад 6 разів)

машиністів екскаватора (+47%)

виконробів (+11%)

Кандидатів більше, ніж вакансій

Попри загальне зниження активності шукачів, конкуренція на ринку праці залишається високою. У багатьох випадках кількість відгуків перевищує кількість вакансій.

Наприклад, на одну вакансію пакувальника припадає в середньому 21 відгук, для різноробочого – близько 18 відгуків. Ці позиції роботодавцям закрити найпростіше.

У сегменті кваліфікованих спеціалістів конкуренція значно нижча. На вакансії сантехніків, електриків, зварювальників, токарів чи столярів припадає лише 1-3 відгуки на оголошення.

Дефіцит кадрів зберігається

Таким чином, ринок робітничих професій демонструє парадокс: зарплати зростають, але вакансій стає менше, а дефіцит кваліфікованих кадрів не зникає.

Простіші позиції залишаються висококонкурентними, тоді як на складні спеціальності роботодавці досі не можуть знайти достатню кількість кандидатів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року по Україні фіксували зростання попиту на вакансії з гнучким графіком. Кількість відгуків на такі оголошення стала вищою на 13%, якщо порівнювати грудень 2025 з груднем 2024 року.