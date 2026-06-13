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НБУ оновить вимоги до захисту приміщень небанківських установ

НБУ
Нацбанк змінює правила безпеки для небанківських фінустанов / НБУ

Національний банк пропонує оновити вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ. Відповідний проєкт постанови правління НБУ винесено на обговорення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зміни стосуються Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, затверджених постановою НБУ №100 від 6 жовтня 2017 року.

Необхідність оновлення пов’язана з тим, що частину стандартів, на які посилаються чинні правила, було скасовано. НБУ пропонує замінити їх на актуальні вимоги до кулетривкого скла, дверей і вікон, які використовуються для захисту приміщень небанківських установ.

У Нацбанку пояснюють, що мета змін — привести правила до чинної нормативної бази. Це має забезпечити використання обладнання, технічний стан якого підтверджується сертифікатами відповідності актуальним національним стандартам.

В аналізі впливу проєкту постанови зазначено, що його реалізація не потребуватиме додаткових фінансових витрат від небанківських установ.

Для ринку небанківських фінансових послуг ці зміни мають технічний характер. Вони не запроваджують нову модель регулювання, а прибирають із правил посилання на скасовані стандарти та оновлюють вимоги до захисту приміщень відповідно до чинних норм.

Окрім цього НБУ запропонував зміни до нормативно-правових актів, що регулюють касову роботу, з метою поширення їх дії на банки фінансової інклюзії та підвищення прозорості платіжного ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко