У банках можуть змінити правила касових операцій: що пропонує НБУ

НБУ
НБУ оновив вимоги щодо організації внутрішнього аудиту / НБУ

Національний банк України запропонував зміни до нормативно-правових актів, що регулюють касову роботу, з метою поширення їх дії на банки фінансової інклюзії та підвищення прозорості платіжного ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зміни в касовій роботі банків України

Національний банк України пропонує оновити низку нормативно-правових актів, що регулюють касову роботу та готівковий обіг, розширивши їх дію на банки фінансової інклюзії.

Необхідність змін пов’язана з імплементацією положень закону України про розвиток фінансової інклюзії, який передбачає розширення доступу до фінансових послуг та вдосконалення регулювання платіжного ринку.

У межах ініціативи НБУ пропонує внести зміни до таких документів:

  • Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25 вересня 2018 року №103 (зі змінами);
  • Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України, затверджених постановою Правління НБУ від 3 грудня 2018 року №134 (зі змінами).

Крім того, регулятор планує уточнити вимоги до надавачів платіжних послуг щодо проведення операцій. Це має сприяти підвищенню прозорості та впорядкуванню процесів на платіжному ринку.

Відповідні пропозиції містить проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу", який винесено на громадське обговорення.

Нагадаємо,  у 2025 році обсяги касових операцій українських банків показали зростання: надходження готівки до кас банків збільшилися на 6,7% - до 3 009,1 млрд грн, а видачі готівки зросли на 8,8% - до 3 115,8 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько