Розрахунки через касові апарати зростають: скільки чеків видають в Україні щоденно

За результатами 11 місяців 2025 року показники використання реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО демонструють стабільне зростання порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Середньоденна кількість чеків у січні–листопаді 2025 року становила 28,4 млн одиниць.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, загальна сума виторгів через РРО/ПРРО склала 5 130,2 млрд грн, що на 1 135,3 млрд грн (+28,4%) більше, ніж торік. У 2024 році за відповідний період цей показник становив 3 994,9 млрд грн.

Крім того, як зауважив Гетманцев, кількість розрахункових документів (чеків) за 11 місяців 2025 року досягла 9,5 млрд одиниць, що на 0,85 млрд од. (+9,8%) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (8,6 млрд од.).

Нардеп наголосив, що середньоденна кількість чеків у січні–листопаді 2025 року становила 28,4 млн од, що на 2,6 млн од. (+10,1%) більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

"Люди усвідомлюють важливість протидії схемам та ухиленню від оподаткування та доєднуються до нашої боротьби з тінню. Водночас схеми, порушення та робота в кеш продовжують бути масовими. У 2026 році точно є над чим працювати", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року український бізнес сформував 857 мільйонів фіскальних чеків, що на 76,8 мільйона більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, демонструючи зростання на 10%.

Зауважимо, невидача фіскального чека чи незастосування активних реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО становлять майже половину скарг, які отримує Державна податкова служба від українців через сервіс TAX Control.