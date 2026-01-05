Расчеты через кассовые аппараты растут: сколько чеков выдают в Украине ежедневно

По результатам 11 месяцев 2025 показатели использования регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО демонстрируют стабильный рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднедневное количество чеков в январе-ноябре 2025 составило 28,4 млн единиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, общая сумма выручек через РРО/ПРРО составила 5 130,2 млрд грн, что на 1 135,3 млрд грн (+28,4%) больше, чем в прошлом. В 2024 году за соответствующий период этот показатель составил 3994,9 млрд грн.

Кроме того, как отметил Гетманцев, количество расчетных документов (чеков) за 11 месяцев 2025 достигло 9,5 млрд единиц, что на 0,85 млрд ед. (+9,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (8,6 млрд ед.).

Нардеп подчеркнул, что среднедневное количество чеков в январе-ноябре 2025 года составило 28,4 млн ед, что на 2,6 млн ед. (+10,1%) больше, чем в соответствующем периоде в прошлом году.

"Люди отдают себе отчет в важности противодействия схемам и уклонению от налогообложения и присоединяются к нашей борьбе с тенью. В то же время схемы, нарушения и работа в кэш продолжают быть массовыми. В 2026 году точно есть над чем работать", - подытожил Гетманцев.

Напомним, в ноябре 2025 года украинский бизнес сформировал 857 миллионов. фискальных чеков, что на 76,8 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, демонстрируя рост на 10%.

Заметим, что невыдача фискального чека или неприменение активных регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО составляют почти половину жалоб, получаемых Государственной налоговой службой от украинцев через сервис TAX Control.