Налоговая рассказала, как проверить подлинность фискального чека (ВИДЕО)

Невыдача фискального чека или неприменение активных регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО составляют почти половину жалоб, получаемых Государственной налоговой службой от украинцев через сервис TAX Control.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

«Казалось бы, это пустяк. Потому что очень часто на автомате мы выбрасываем чек или вообще не обращаем внимание, получили ли его. Но мелочей не бывает!» – подчеркнула она.

Она подчеркнула, что чек – это защита каждого покупателя, подтверждающая покупку и дающая право на возврат или гарантию.

Кроме того, это подтверждение того, что бизнес работает открыто и платит налоги, но это в том случае если чек не фальшивка.

Как проверить чек

В ГНС отмечают, что проверить, что чек настоящий – очень просто. Ведомство обнародовало видео, где четко прописаны 4 маркера настоящего фискального чека.

В шапке – название предприятия и название хозяйственной единицы, ее адрес и код предприятия. Далее – название товара или услуги, их количество и стоимость. Обязательная форма оплаты, налоги, общая сумма. Всегда есть фискальный номер, дата, время и номер чека.

У чека могут быть и другие обязательные реквизиты и дополнительная информация, но это уже вопрос налоговой.

О TAX Control

Отметим, ГНС запустила сервис TAX Control, через который граждане могут сообщать о нарушениях в торговле, общепите и услугах.

Виджет TAX Control доступен на веб-портале Государственной налоговой службы в правом верхнем углу страницы.

Через него граждане могут круглосуточно сообщать о нарушениях, в частности:

невыдачу фискального чека;

торговлю без лицензии или с нарушением правил продаж подакцизных товаров;

отказ принять оплату картой;

работу без государственной регистрации;

использование неоформленных работников

Сервис работает на любом устройстве.