За год ежедневная выручка украинского бизнеса выросла на четверть

В сентябре 2025 года среднедневная сумма выручки бизнеса по РРО/ПРРО выросла до 16,48 млрд грн, что на 27,7% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 69,5% больше, чем в сентябре 2023 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, отмечая эффективность фискализации и цифровых инструментов налоговой службы.

Фискализация, начатая в 2019-2020 годах, сегодня демонстрирует конкретные результаты: бизнес все чаще выбирает прозрачность, а налоговая служба анализирует данные эффективно, без лишних проверок.

За последние два года существенно вырос уровень применения РРО/ПРРО, а аналитическая система СОД РРО позволяет выявлять рисковые операции и аномальные отклонения в выручках.

В сентябре 2025 года среднедневное количество чеков также показало значительный рост — 29,82 млн. шт, что на 10,1% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 30% больше, чем в сентябре 2023 года.

"Фискализация на самом деле не ограничивает, а уравновешивает интересы: государству дает прозрачность, бизнесу — предсказуемость, гражданам — справедливость. И только там, где каждый расчет должен, экономика имеет будущее", — отметил Гетманцев.

По его словам, цифры сентября 2025 года подтверждают, что бизнес все активнее выбирает прозрачные финансовые практики, а налоговая служба переходит к современному аналитическому подходу, где контроль базируется на данных, а не на проверках.

Добавим, в августе 2025 года общая сумма выручки, проведенной через регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО) составила 506,3 млрд грн. Это на 112,1 млрд. грн., или на 28,4% больше, чем в январе этого года.

Следует отметить, что с 1 августа 2025 года за нарушения, связанные с РРО/ПРРО, будут вновь применяться максимальные штрафы. Нарушители обязаны будут уплатить 100% стоимости реализованных товаров или услуг при первом нарушении и 150% стоимости за каждое следующее.