За рік щоденний виторг українського бізнесу зріс на чверть

У вересні 2025 року середньоденна сума виторгу бізнесу з РРО/ПРРО зросла до 16,48 млрд грн, що на 27,7% більше, ніж у вересні 2024 року, і на 69,5% більше, ніж у вересні 2023 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, наголошуючи на ефективності фіскалізації та цифрових інструментів податкової служби.

Фіскалізація, розпочата у 2019–2020 роках, сьогодні демонструє конкретні результати: бізнес дедалі частіше обирає прозорість, а податкова служба аналізує дані ефективно, без зайвих перевірок.

За останні два роки суттєво зріс рівень застосування РРО/ПРРО, а аналітична система СОД РРО дозволяє виявляти ризикові операції та аномальні відхилення у виторгах.

У вересні 2025 року середньоденна кількість чеків також показала значне зростання — 29,82 млн шт, що на 10,1% більше, ніж у вересні 2024 року, і на 30% більше, ніж у вересні 2023 року.

"Фіскалізація насправді не обмежує, а врівноважує інтереси: державі дає прозорість, бізнесу — передбачуваність, громадянам — справедливість. І лише там, де кожен розрахунок має слід, економіка має майбутнє", — зазначив Гетманцев.

За його словами, цифри вересня 2025 року підтверджують, що бізнес дедалі активніше обирає прозорі фінансові практики, а податкова служба переходить до сучасного аналітичного підходу, де контроль базується на даних, а не на перевірках.

Додамо, у серпні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4 % більше, ніж у січні цього року.

Варто зазначити, що з 1 серпня 2025 року за порушення, пов'язані з РРО/ПРРО, знову застосовуватимуться максимальні штрафи. Порушники зобов'язані будуть сплатити 100% вартості реалізованих товарів чи послуг — при першому порушенні і 150% вартості — за кожне наступне.