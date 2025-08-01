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Перехідний період закінчився: з 1 серпня знову діють максимальні штрафи за РРО

РРО
З 1 серпня повертаються повні штрафи за РРО/ПРРО / Freepik

Пільгові штрафи за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), що діяли під час перехідного періоду, скасовуються. З 1 серпня 2025 року підприємці знову мають сплачувати повні штрафи за ці порушення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Відтепер за порушення, пов'язані з РРО/ПРРО, знову застосовуватимуться максимальні штрафи. Законодавство встановлює такі розміри стягнень:

  • 100% вартості реалізованих товарів чи послуг — при першому порушенні;
  • 150% вартості — за кожне наступне.

ДПС закликає підприємців суворо дотримуватися вимог при здійсненні розрахункових операцій у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг. Зокрема, слід:

  • використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
  • здійснювати розрахунки на повну суму вартості товару чи послуги;
  • надавати покупцям фіскальні чеки — у паперовому або електронному вигляді.

Дотримання правил допоможе уникнути штрафів, сприятиме добросовісній конкуренції та захисту прав споживачів, наголошують в пресслужбі.

Варто нагадати, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР. З 1 серпня 2025 року ці пом’якшення більше не діятимуть.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік. 

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес мав обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожувало штрафами, які сягали навіть десятків тисяч гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб