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Переходный период закончился: с 1 августа снова будут действовать максимальные штрафы за РРО

РРО
С 1 августа возвращаются полные штрафы по РРО/ПРРО / Freepik

Льготные штрафы за нарушение правил использования регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО), действовавших во время переходного периода, отменяются. С 1 августа 2025 года предприниматели снова должны будут платить полные штрафы за эти нарушения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Теперь за нарушения, связанные с РРО/ПРРО, будут вновь применяться максимальные штрафы. Законодательство устанавливает следующие размеры взысканий:

  • 100% стоимости реализуемых товаров или услуг   - при первом нарушении;
  • 150% стоимости   - за каждое следующее.

ГНС призывает предпринимателей строго соблюдать требования при осуществлении расчетных операций в торговле, общественном питании и сфере услуг.

  • использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;
  • производить расчеты на полную сумму стоимости товара или услуги;
  • предоставлять покупателям фискальные чеки – в бумажном или электронном виде.

Соблюдение правил поможет избежать штрафов, будет способствовать добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, отмечают в пресс-службе.

Следует напомнить, что в 2023 году, после восстановления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины №265/95-ВР. С 1 августа 2025 года эти смягчения больше не будут действовать.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале большой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Совет принял законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования угрожало штрафами, которые достигали даже десятков тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб