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Налоговики зафиксировали рост регистраций РРО/ПРРО на 20 тысяч устройств

РРО/ПРРО
Количество регистраций РРО выросло на 20 тысяч / Depositphotos

За последние три месяца наблюдается значительный рост количества РРО/ПРРО: добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали около 20 тысяч активных устройств. Среднемесячный прирост втрое превысил показатели предыдущих периодов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.

Он подчеркнул, что это обусловлено превентивными и разъяснительными мерами налоговиков. Кроме того, он отметил, что изменения формы и содержания фискального чека также способствуют детенизации.

Благодаря данным, поступающим в Систему учета данных РРО, ГНС постоянно получает информацию о тех, кто систематически получает средства за проданные товары на свои счета, при этом не проводит их через кассовые аппараты и тех, у кого они отсутствуют.

Преимущества РРО и ПРРО в Украине для бизнеса, покупателей и государства:

  • экономическая стабилизация,
  • улучшение налоговых поступлений,
  • уменьшение рисков уклонения от налогообложения,
  • борьба с тенью,
  • прозрачность финансовых операций,
  • защита прав потребителей,
  • избегание штрафов за нарушение законодательства.

В настоящее время в Украине официально зарегистрировано 981,8 тысяч РРО/ПРРО.

Напомним, в начале большой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб