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Налоговики зафиксировали рост регистраций РРО/ПРРО на 20 тысяч устройств
За последние три месяца наблюдается значительный рост количества РРО/ПРРО: добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали около 20 тысяч активных устройств. Среднемесячный прирост втрое превысил показатели предыдущих периодов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.
Он подчеркнул, что это обусловлено превентивными и разъяснительными мерами налоговиков. Кроме того, он отметил, что изменения формы и содержания фискального чека также способствуют детенизации.
Благодаря данным, поступающим в Систему учета данных РРО, ГНС постоянно получает информацию о тех, кто систематически получает средства за проданные товары на свои счета, при этом не проводит их через кассовые аппараты и тех, у кого они отсутствуют.
Преимущества РРО и ПРРО в Украине для бизнеса, покупателей и государства:
- экономическая стабилизация,
- улучшение налоговых поступлений,
- уменьшение рисков уклонения от налогообложения,
- борьба с тенью,
- прозрачность финансовых операций,
- защита прав потребителей,
- избегание штрафов за нарушение законодательства.
В настоящее время в Украине официально зарегистрировано 981,8 тысяч РРО/ПРРО.
Напомним, в начале большой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.
С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.