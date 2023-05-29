Рада приняла за основу законопроект об отмене для предпринимателей единого налога в 2%

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №8401, предусматривающий утрату с 1 июля текущего года возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки 2% от дохода, а также возможности для ФЛП-плательщиков I и II групп не платить единый налог.

За это, как сообщил нардеп от "Голос" Ярослав Железняк, проголосовало всего 227 депутатов, то есть всего на один больше, чем минимально необходимо для принятия такого решения.

Отметим, что документ предусматривает и возобновление с июля проведения документальных проверок; а также прохождения сроков представления налоговой отчетности, проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и так далее.

Предусмотрено и возобновление применения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций.

Также предлагается установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение месяца суммы налогового обязательства, начисленного по результатам проверок, которые были возобновлены или начаты с 1 июля 2023 года и завершены до дня прекращения военного положения, штрафы, начисленные на сумму такого обязательства, отменяются, а пеня не начисляется. В то же время сумма уплаченного обязательства обжалованию не подлежит.

Документом предусмотрено возобновление запрета на работу программных РРО в режиме офлайн без выданного диапазона фискальных номеров; а также изменение определения даты отнесения к налоговому кредиту сумм НДС по операциям по поставке услуг нерезидентом на территории Украины.

Кроме того, урегулируется вопрос налогообложения налогом на прибыль предприятий "переходных" операций по отгрузке товаров (оказанию услуг), которые были начаты в период уплаты единого налога и завершены в период уплаты налога на прибыль предприятий, во избежание двойного налогообложения таких операций.

Принятие этого законопроекта является одним из обязательств Украины в рамках меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом от 8 декабря 2022 года.

Напомним, что указанная инициатива не была неожиданностью: еще в декабре о разработке этого законопроекта Минфином сообщал председатель комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он тогда напоминал, что единый налог в 2% был введен в марте 2022 года, "когда вся экономика находилась в оцепенении от шока войны", и это стало одним из факторов, ожививших украинский бизнес.

В целом, по данным Гетманцева, на 2%-ное налогообложение перешло 313 тысяч 62 предпринимателя. Поступления же единого налога от юридических лиц-плательщиков третьей группы за 2022 год составили 6,02 миллиарда гривен.