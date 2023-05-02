За четыре месяца налогоплательщики уплатили в бюджет 337,9 млрд грн

С начала 2023 года, в течении января-апреля налоговые поступления в сводный бюджет составляют 337,9 млрд грн. Из этой суммы в государственный бюджет было направлено 200,6 млрд. грн., а в местные бюджеты – 137,3 млрд. гривен.

При этом на счета плательщиков возмещено 51,8 млрд. грн. НДС, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-апреле 2023 составили 198 млрд грн. Показатели Минфина Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 100%, дополнительно в бюджет поступило 1,3 млрд. грн.

В разрезе налогов показатели перевыполнены по налогу на прибыль предприятий на 27,5% (+8 млрд грн), акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) на 26,5%. (+6,6 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц на 11,3% (+5,2 млрд грн).

В разрезе основных платежей в январе – апреле 2023 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) – в 2 раза (+15,9 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц – 23% (+9,5 млрд грн).

Местные бюджеты в январе-апреле 2023 года получили 137,3 млрд грн, что на 27 млрд грн или на 24,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года.

Поступление в госбюджет в апреле

В апреле 2023 года поступления в сводный бюджет по контролируемым ГНС платежам составляют 84,7 млрд грн. В государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн, в местные бюджеты – 36,3 млрд гривен.

Поступления в общий фонд государственного бюджета в апреле 2023 составили 47,6 млрд грн. Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 106,9%, дополнительно в бюджет поступило 3,1 млрд. грн. Плательщикам на счета возмещено 11,4 млрд грн НДС.

В разрезе основных платежей в апреле 2023 года прирост по сравнению с апрелем 2022 года составляет по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) – 3,7 млрд грн (+61%), по налогу и сбору на доходы физических лиц – 3,7 млрд грн (+38,1%).

Местные бюджеты в апреле 2023 года получили 36,3 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 45% больше, чем в апреле 2022 года.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев вчера сообщил, что доходы сводного бюджета Украины в первом квартале 2023 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время расходы увеличились в 1,8 раза.