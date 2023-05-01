В Раде предлагают увеличить акциз на алкоголь для повышения выплат военным

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроекты №9251, №9252, №9253, цель которых заключается в увеличении выплат для военнослужащих за счет привлечения дополнительных средств в бюджет.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Инициатором стал Георгий Мазураш. Законопроектами предлагается повысить на 10% акцизы на алкогольные напитки и за счет вырученных средств увеличить расходы на выплаты военнослужащим.

Автор законодательной инициативы предлагает внести в госбюджет-2023, Бюджетный и Налоговый кодекс изменения, предусматривающие введение 10% акцизного налога с минимальных розничных цен на алкогольные напитки.

Нардеп считает целесообразным дополнительные средства направить на выплаты военнослужащим и другим категориям граждан, вовлеченных в борьбу с российской агрессией во время военного положения. Действие законопроектов предлагают продлить до конца года, в котором военное положение будет отменено. В то же время, после завершения особого положения акциз предлагают оставить, а деньги перенаправить на спортивно-оздоровительную и реабилитационно-спортивную инфраструктуру.

Свою инициативу Мазураш также аргументирует тем, что алкоголь вреден для здоровья, поэтому увеличение акциза, по его мнению, может способствовать снижению уровня потребления его в Украине. Свою точку зрения он подкрепляет рядом исследований.

"Итак, эта законодательная инициатива (…) позволит получить дополнительные поступления и направить их на системное развитие спортивно-оздоровительной и реабилитационно-спортивной инфраструктуры, а до завершения рашистской агрессии, – это будут дополнительные миллиарды гривен на выплаты военнослужащим и другим привлеченным к борьбе против оккупации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту №9252".

Напомним, что 31 января Министерство обороны сообщило о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен. Решения объяснили, в частности, оптимизацией расходов госбюджета. Тогда это вызвало негодование у общества. Активисты, волонтеры и другие граждане призвали вернуть доплаты.

Впоследствии Рада поддержала возврат доплат за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий. Вскоре выяснилось, что этих денег недостаточно. В частности, поэтому в МВФ считают, что возврат доплат может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.